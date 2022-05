Dopo il gol di Faraoni per il Verona, nel posticipo di domenica della terzultima giornata di Serie A, a cavallo tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa sono arrivate le due reti di Tonali, che hanno riportato il Milan in vetta alla classifica. Il risultato finale di 3-1 per i rossoneri è conseguenza del gol di Florenzi in chiusura di partita.

Il Milan, così, va a quota 80 in classifica, a + 2 sull'Inter. Nella penultima giornata i rossoneri saranno impegnati in casa contro l'Atalanta, in lotta per un posto in Europa, mentre l'Inter andrà a Cagliari che invece lotta per non andare in Serie B, dopo che in settimana avrà disputato la finale per la Coppa Italia.

Queste la parole di Pioli dopo la vittoria al Bentegodi:

"So quello che è stato il nostro percorso. Sonno innamorato dei miei ragazzi, lavoriamo tutti i giorni e so cosa stanno mettendo in campo. Oggi un'altra bella partita e un'altra vittoria. Siamo già concentrati sulla prossima partita che sarà tosta e difficilissima. ...All'andata contro l'Atalanta abbiamo giocato una delle partite migliori del campionato. Sono una squadra forte, sia come collettivo che come singoli. ... Questo Milan è nato dalla sconfitta umiliante contro l'Atalanta [22 dicembre 2019 per 5-0, ndr]. Lì abbiamo capito come ripartire e cosa fare per far crescere la squadra. Abbiamo imparato tanto da quella partita. ...

🗣️ The post-match reactions of Pioli, Maldini and Tonali



🗣️ Le dichiarazioni post partita di Mister Pioli, Paolo Maldini e Sandro Tonali #VeronaMilan #SempreMilan pic.twitter.com/pzGdmUsaQ9 — AC Milan (@acmilan) May 8, 2022

I ragazzi hanno superato tanto gradini, ora contano gli ultimi due. Manteniamo alta l'attenzione e la concentrazione, che ci hanno accompagnato finora, anche per la prossima gara. ...Ibrahimovic oggi ha detto una cosa bellissima: 'ìdel Milan tutti si ricordano chi ha vinto scudetti e Champions League, quindi se vogliamo farci ricordare mancano tre partite. ... Bisogna avere fiducia nei propri giocatori. Ho la fortuna di avere tanti giocatori forti e disponibili. È importante scegliere bene all’inizio, ma lo è altrettanto avere una rosa così forte".