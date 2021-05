"La prossima partita della finale di Supercoppa italiana sarà in Arabia Saudita con il pubblico, come previsto dal nostro contratto. Con Inter-Juventus sarà uno spot per il nostro calcio".

Così si ha dichiarato lunedì, intervistato a Radio anch’io sport, il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, che poi ha aggiunto l'inevitabile conseguente spiegazione, collegata alla precedente notizia:

"La questione dei diritti umani? Abbiamo un contratto firmato due o tre anni fa, quando io non c’ero. C’è un rapporto di intensa collaborazione con la federazione dell’Arabia Saudita sul calcio femminile e proprio nell’andare nella direzione di apertura dei diritti umani".

La Lega Serie A aveva firmato un contratto nell’estate del 2018 per far giocare tre delle successive quattro edizioni della Supercoppa in Arabia Saudita.

Finora in quella nazione ne sono state giocate due: Juventus-Milan nel 2018 a Gedda, vinta dai bianconeri per 1-0, e Juventus-Lazio nel 2019 (finita 1-3) a Riad. Dopo Juventus-Napoli, che si è disputata al Mapei Stadium, nella prossima stagione si tornerà a giocare la Supercoppa di nuovo in Arabia.