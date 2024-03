A Portimao, nel Gran Premio del Portogallo, Jorge Martin (Pramac) torna sul primo gradino del podio di una gara di MotoGP. Partito dalla prima fila della griglia, il pilota iberico si è subito portato in testa, imponendo il suo ritmo e guadagnando un piccolo margine sugli avversari, che ha oscillato tra il secondo e il mezzo secondo per la maggior parte della gara, durante la quale nessuno è mai riuscito ad avvicinarlo quel tanto almeno per poterlo impensierire.

A guidare il gruppo degli inseguitori è stato fino al penultimo giro Maverick Vinales (Aprilia), fresco vincitore ieri della gara Sprint di sabato. Ma proprio mentre stava sfrecciando sul rettilineo del traguardo per iniziare l'ultimo giro, lo spagnolo ha improvvisamente rallentato, consentendo così il sorpasso alla Ducati di Enea Bastianini, che lo seguiva dappresso da alcuni giri. Poi, all'ingresso di curva 1, il numero 12 dell'Aprilia è uscito di pista, finendo sulla parte sporca. Ha perso aderenza sul posteriore ed è caduto, dicendo addio ad un podio fin a quel momento meritatissimo. Non è da escludere un probabile problema ai freni o al cambio.

E così la terza posizione, dietro Bastianini, è andata a Pedro Acosta (KTM GasGas), che ha conquistato il suo primo podio in una gara di MotoGP. Partito dall'ottava posizione, ha superato i piloti della KTGM ufficiale, Jack Miller e Brad Binder, poi Marc Marquez (Gresini Racing ) e, infine, campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia.

Per Bagnaia, il GP del Portogallo è stato più che deludente. Dopo aver cercato nella prima parte di gara di mantenere il passo dei primi tre, poi ha dovuto cedere e si è dovuto difendere da Acosta che, nel finale lo ha superato. A quel punto, Marc Marquez (Ducati Gresini) ha pensato bene di dover fare altrettanto e al 23esimo giro, in curva 4, si è portato all’interno, superando Bagnania, ma lasciando spazio nell'inrocio dove i pilota piemontese si è subito infilato. I due sono entrati in contatto e sono finiti entrambi nella ghiaia.

Con Vinales, Bagnaia e Marquez fuori dai giochi, il quarto posto è andato a Binder seguito dal compagno di scuderia Miller.

Martin con la vittoria odierna Si porta in cima alla classifica iridata con 60 punti, 18 punti di vantaggio su Binder e 21 su Bastianini.

La MotoGPtornerà in pista tra tre settimane per il terzo appuntamento del 2024, il GP degli Stati Uniti, nel weekend dal 22 al 24 aprile, in programma ad Austin, Texas, sul circuito delle Americhe.





Crediti immagine: twitter.com/MotoGP/status/1771921605997826282/photo/1