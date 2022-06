Ancora una volta Charles Leclerc conquista la pole. Stavolta quella sul circuito di Baku per il GP dell'Azerbaigian con il tempo di 1:41.359, grazie al secondo, perfetto, tentativo in Q3. Per la Ferrari e per il pilota monegasco è la sesta pole position in otto gare in questa stagione.

Al suo fianco prenderà il via la Red Bull di Sergio Perez, più lento di 282 millesimi rispetto al pilota di Maranello, ma più veloce di oltre mezzo decimo rispetto al compagno di squadra Verstappen, pertanto terzo. A questo punto, dopo la vittoria di Montecarlo e la prestazione odierna, in casa Red Bull il ruolo di prima guida di Verstappen è in discussione non solo in base alle dichiarazioni del team, ma anche formalmente sulla base delle prestazioni dei due piloti, con l'olandese, oggi tutt'altro che perfetto, che sembra sentire la pressione del pilota messicano.

Carlos Sainz, con l'altra Ferrari, partirà solo quarto, per una serie di errori nell'ultimo giro. Alcuni punti del circuito di Baku sono molto tecnici e l'assenza di vie di fuga rende determinanti alcuni ingressi in curva che se ritardati o anticipati possono far finire la parte anteriore o posteriore delle vetture contro le barriere.

Red Bull e Ferrari in base ai tempi fatti registrare sono di un altro pianeta rispetto alle altre scuderie.

George Russell (Mercedes) è stato il migliore "degli altri" con un ritardo, però, di quasi 1,5 secondi da Leclerc. Settimo tempo invece per la Mercedes di Hamilton, a cui il sesto posto è stato soffiato dall'Alpha Tauri di Gasly. Mai come oggi, le ex frecce d'argento hanno sobbalzato sui rettilinei dei circuiti dove finora si è gareggiato. Da ricordare anche che Hamilton è sottoposto a un'indagine per guida inutilmente lenta durante la seconda parte delle qualifiche, e questo potrebbe fruttargli una penalità.

Ottavo Yuki Tsunoda con l'altra Alpha Tauri, davanti all'Aston Martin di Sebastian Vettel e all'Alpine di Fernando Alonso. Stavolta non oltre la Q2, con l'11° e il 12° tempo, le McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo.

Leclerc, dopo le modifiche alla vettura introdotte in Spagna, ritiene di avere le carte in regola per contendere la vittoria alla Red Bull:

"Sono davvero entusiasta per domani", ha detto. "La gestione degli pneumatici è una cosa importante qui. E il nostro passo gara è migliorato da quando abbiamo apportato gli aggiornamenti".

Inizio gara insolito, rispetto alle precedenti edizioni. Domenica, a Baku, i semafori si spegneranno alle 13.







Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1535647667790962688