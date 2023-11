Voci armoniose ed incantevoli danze nella suggestiva e sognante cornice della storica dimora di Villa Pignatelli.



Voci armoniose ed incantevoli danze storiche nella suggestiva e sognante cornice della storica dimora partenopea di Villa Pignatelli per l'inaugurazione delle Aperture straordinarie serali, sabato 11 novembre, con il concerto spettacolo Magie del Belcanto e Danze d'Epoca, curato ed organizzato dall'Associazione Culturale Noi per Napoli con la partecipazione del Gruppo Culturale Danzando nel Tempo di Napoli e di Aversa Palazzo Cascella, con le splendide voci del trio lirico Partenopeo composto da Olga De Maio soprano, Luca Lupoli tenore, Lucio Lupoli tenore, accompagnati al pianoforte dalla pianista Nataliya Apolenskaya.



Un pubblico entusiasta, numeroso e caloroso è accorso, ha ascoltato con attenzione e con viva partecipazione tributando un grande successo, nella cornice serale di Villa Pignatelli tra il Salone da Ballo, con la Danze d'Epoca e la Veranda Neoclassica in cui si è svolto il concerto lirico, ai stupendi artisti che hanno eseguito un repertorio partito dalla Romanza da Salotto e arrivato, attraverso celebri arie operistiche, di operetta, alla immancabile canzone classica napoletana, impeccabilmente ed egregiamente eseguito dai tre artisti suddetti, riproducendo e riproponendo la tradizione dei magnifici salotti della belle epoque, di cui Villa Pignatelli a Napoli fu uno dei più raffinati esempi, accompagnati da splendidi assolo con costumi e coreografie fin de siecle, dei balli d'epoca.



Una serata indimenticabile che costituisce un ulteriore successo ed affermazione di questo format dopo gli altri riportati, al Gold Tower come Concerto di Capodanno 2023, alla stessa Villa Pignatelli per le aperture domenicali, al Maschio Angioino per l' Estate a Napoli 2023, alla Biblioteca Nazionale di Palazzo Reale per le Domeniche di Carta in occasione dell' Inaugurazione dell' Esposizione dedicata agli autografi di Enrico Caruso.



Si ringrazia la Direzione del Museo di Villa Pignatelli e la IUM ACADEMY di Napoli, in Piazza Nicola Amore n. 6, diretta dal Prof Eduardo Piccirilli per aver partecipato all' evento e per essere un sostenitore delle iniziative dell' Associazione Culturale Noi per Napoli APS!



L'Associazione Culturale Noi per Napoli realizzerà prossimo evento presso il Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi a Napoli l'8 dicembre 2023 con il Tradizionale Concerto dell'Immacolata.



Per info tel al 339 4545044 o scrivere a [email protected]