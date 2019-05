Per ‘LA CITTA’ INCANTATA’: Incontri ravvicinati con il disegno e l’animazione, promossi da Regione Lazio e Roma Capitale

A Cinecittà l’8 maggio la chiusura della terza edizione del progetto scuola La Città Incantata, a cura di Progetto ABC - Arte Bellezza Cultura con ente attuatore Zètema - Progetto Cultura

Con Valerio Schiti, disegnatore Marvel, e Fabrizio Mazzotta, maestro del doppiaggio italiano

Ore 9.30, Istituto Luce Cinecittà - Via Tuscolana 1055, Roma





Dopo aver portato gli studenti degli istituti superiori di Roma e del Lazio a scoprire i grandi personaggi del fumetto e dell'animazione con ospiti come Zerocalcare e Sara Pichelli, creatrice del protagonista del film Premio Oscar Spiderman un nuovo universo, la Città Incantata, promossa da Regione Lazio e Roma Capitale, propone un ultimo appuntamento di chiusura l'8 maggio negli spazi di Cinecittà a Roma.

Con la giornata finale di premiazione, il Progetto Scuola ABC con ente attuatore Zètema - Progetto Cultura diventa ancora una volta occasione per accendere un riflettore sull'arte, la letteratura per immagini e sul nostro patrimonio artistico, con un taglio inedito destinato a solleticare la creatività dei giovani partecipanti.

L'8 maggio, i ragazzi saranno accompagnati a Cinecittà dalle eccellenze italiane del fumetto e dell'animazione, Valerio Schiti, disegnatore Marvel di Iron Man, e da Fabrizio Mazzotta, direttore del doppiaggio e doppiatore, insieme a Riccardo Corbò, esperto del settore e giornalista.

Valerio Schiti, orgoglio della scuderia dei disegnatori italiani di successo all’estero, parlerà delle sue creazioni tra i quali Guardiani della Galassia e la nuovissima serie Tony Stark: Iron Man che lo vedono a lavoro dal 2018; celeberrima voce di Krusty Il Clown nella serie animata I Simpson e direttore del doppiaggio di Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, Mawaru Penguindrum e curatore dei dialoghi di Mobile Suit Z Gundam, Fabrizio Mazzotta racconterà ai ragazzi un dietro le quinte originale, entrando nel “cuore” dei personaggi.

Saranno presenti Enrico Bufalini, Direttore Cinema e Documentaristica Istituto Luce-Cinecittà, Eleonora Mattia, Presidente della Commissione formazione, istruzione, diritto allo studio del Consiglio Regionale del Lazio, Francesca Jacobone, Presidente Zetema Progetto Cultura, Giovanna Pugliese, Progetti Speciali Regione Lazio, Lucia Di Cicco, Coordinatore Progetto ABC Arte Bellezza Cultura.

Da gennaio a maggio, La Città Incantata ha aperto agli studenti una finestra sul mondo della produzione artistica per immagini, proponendo incontri con grandi artisti ed esperti, per conoscere i personaggi, le tecniche, i linguaggi e le storie professionali che hanno reso grande l'universo del fumetto, dell’animazione e della street art e per esplorare i grandi temi che ruotano attorno a questo "pianeta" non sempre indagato dai ragazzi. I focus del 2019 hanno avuto una partecipazione d'eccezione e sono stati: il fumetto, attraverso la mostra di ZeroCalcare, Scavare fossati, nutrire coccodrilli; il cinema d’animazione con un ricordo di Stan Lee, presidente Marvel e creatore di tanti personaggi, e la presentazione del film Premio Oscar Spiderman un nuovo universo in compagnia di Sara Pichelli; la street art, ovvero la città come una gigantesca tela, attraverso un incontro con grandi esperti e una passeggiata nel quartiere Ostiense per ammirare le opere dal vivo.

I protagonisti sono stati proprio gli studenti con le loro aspirazioni e necessità, i quali - attraverso un percorso didattico vivo e partecipato - hanno avuto l’occasione di sperimentarsi con la creazione di un racconto originale a fumetti o di un'illustrazione sui temi trattati in questi 5 mesi: i migliori lavori verranno premiati in occasione della giornata di chiusura dell'8 maggio a Cinecittà. Seguirà visita guidata agli Studios.

La Città incantata s'ispira all'omonimo Meeting Internazionale dei Disegnatori che Salvano il Mondo, una tre giorni ricca di incontri, rassegne, proiezioni e mostre, in cui disegnatori, fumettisti, street artist, storyboarder e protagonisti del cinema d'animazione di livello internazionale incontrano il pubblico in un appuntamento dedicato per raccontare il proprio lavoro.

L'iniziativa, promossa dalla Regione Lazio con Roma Capitale nell’ambito del POR-FSE Lazio 2014-2020/Asse III – Istruzione e Formazione/Obiettivo Specifico 10.1 e ideata e curata dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura, si rivolge alle scuole superiori di Roma e del Lazio.