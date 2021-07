A soli 200 km dal confine italiano, l'isola di Rab, Arbe in italiano, racchiude tutto ciò che di meglio si può chiedere ad una vacanza di mare: un clima dolce, acque pulite e limpide come il cristallo e mille calette segrete che s'intervallano alle rocce lungo la costa frastagliata dell'isola, che nascondono tante spiagge di sabbia fine, di fatto introvabili in altre parti della Croazia; alcune facili da raggiungere, altre da guadagnarsi in barca o al prezzo di una lunga camminata tra i boschi.

Rab è meta prediletta degli amanti della quiete, di chi vuole vivere il mare a ritmi lenti. Ed è anche per questo che l'isola ospita una folta comunità di nudisti, sin da quando nel 1936 i reali inglesi ufficializzarono il naturismo, pratica che proprio da Rab si è andata diffondendo in tutto il litorale croato.

Rab è la meta preferita anche da velisti e diportisti, che trovano diversi marina ben attrezzati, da chi ama le passeggiate in mezzo ai boschi di lecci secolari e da chi apprezza quella piccola città d'arte che è il suo capoluogo. Chiese, campanili e i palazzi dalle facciate effigiate del nucleo storico di Rab conservano le tracce del lungo elenco di popoli che si sono avvicendati in questi territori: i veneziani, che governarono per oltre quattro secoli, prima di loro i romani e gli ungheresi, e dopo ancora gli austriaci, gli italiani e gli jugoslavi.

Il domino della Serenissima e la lunga stagione austroungarica si percepiscono anche a tavola, nella convivenza felice tra piatti marinari di chiara derivazione istriano-veneta, primo fra tutti la buzara, e dolci tipicamente mitteleuropei, come le palacinke e gli strudel.

