Sbarca in Italia il romanzo Calabritto, dello scrittore italo-canadese Tony Nesca, che, nella sua prosa, ripercorre le emozioni e contraddizioni degli italiani dei primi anni 70.

Ambientato in un villaggio di montagna dell’Italia centrale, il romanzo Calabritto, presenta una serie di eventi e personaggi che si intrecciano con le vicende socio-economiche di un territorio ai margini dei sentimenti e della vita.

Lo scorrere del tempo e degli eventi viene visto e raccontato con gli occhi dell’undicenne Guglielmo, che nella sua precocità e tenacità ricorda il Salvatore di Nuovo Cinema Paradiso, il capolavoro di Giuseppe Tornatore.

Guglielmo affronta gli altri a muso duro, si arrabbia e ama, e non capisce perché, nel suo villaggio, povero e senza prospettive, ci sia chi va in giro con Jaguar e orologi d’oro.

I poveri adulti, invece, sembrano fintamente rassegnati, e guardano con disprezzo alla politica e ai politici, dove, a dispetto delle speranze e delle legittime aspirazioni, vincono e vengono elette sempre le stesse persone, che, il più delle volte, gettano infamia e disonore sui destini dei piccoli paesini come Calabritto, comune campano in provincia di Avellino.

Calabritto è un romanzo che colpisce ed emoziona, che commuove e irrita le coscienze. È una “vendetta” espressa con le parole e che, nella sua spietata durezza e sincerità, consuma l’anima.

Scritto con lo stile del flusso di coscienza, e recentemente tradotto, Calabritto segna il debutto italiano di uno scrittore nato a Torino e trasferitosi in Canada all’età di 3 anni.

Come si legge nell’introduzione dell’edizione italiana del romanzo, “Calabritto è un romanzo che ammalia e affascina, trascinando il lettore in una tragicommedia che svela un intricato intreccio di esperienze umane”.

E in questa umanità, vissuta ormai 50 anni or sono, molti lettori si riconosceranno e scopriranno, con nitidezza, le loro storie e la storia di un modello italiano che ancora sopravvive nei piccoli centri e che va combattuto con coraggio e con altrettanta umanità.

Informazioni sull’Autore

Tony Nesca vive a Winnipeg con la moglie Nicole, anch’essa scrittrice di prosa e poesia. Scrivono e producono romanzi e poemi in proprio. Fino ad oggi hanno scritto e autoprodotto 18 titoli.

Scrivere per Tony Nesca è un mezzo per ricercare la verità senza censure e senza compromessi. I suoi personaggi, apparentemente duri e al tempo stesso emozionanti, sono figli della cosiddetta Beat Generation, il movimento culturale, che tra gli anni 50 e 70 celebrava la liberazione sessuale, il rifiuto del materialismo economico e la ricerca di una più profonda esplorazione interiore. Tra i fondatori di questo movimento troviamo anche Jack Kerouac, scrittore che ha fortemente influito sulla formazione letteraria di questo autore italo-canadese.

Kerouac, infatti, è stato il capostipite americano del flusso di coscienza, ovvero lo stile libero della scrittura on the road o scrittura da strada, utilizzato in Italia da autori del calibro di Luigi Pirandello e Italo Svevo.

Contatti

Titolo del libro: Calabritto

Autore: Tony Nesca

Sito Ufficiale: https://screamingskullpress.net/

Link per acquistare il romanzo: https://www.amazon.it/Calabritto-Italian-Version-Tony-Nesca/dp/B0C92QHFH9.