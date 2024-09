Imprenditoria, filantropia, valorizzazione delle arti e della bellezza, promozione dell’Italia nel mondo, sostegno alla gender equality: questi sono solo alcuni degli interessi e delle attività di Diana Bracco, Presidente e AD del Gruppo Bracco.



Diana Bracco: successi imprenditoriali e amore per la cultura

Presidente e AD del Gruppo Bracco, Diana Bracco è tra le figure più rilevanti del panorama manageriale italiano. Sotto la sua guida, la società ha attraversato un processo di crescita inarrestabile, favorito da un approccio fondato sull’innovazione e la cura per la sostenibilità. A partire dal suo ingresso nel 1966, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino a diventare Direttore Generale nel 1977 e successivamente Presidente e AD, maturando dunque una esperienza consolidata in questo settore. Sotto la sua leadership, il Gruppo Bracco ha adottato la politica di investire il 10% del fatturato in ricerca e sviluppo, contribuendo significativamente al progresso del settore. L’impegno di Diana Bracco si estende oltre il mondo imprenditoriale. È infatti nota per il suo ruolo attivo nella promozione della cultura e nella filantropia attraverso la Fondazione Bracco, istituita nel 2010, incentrata sulla valorizzazione della ricerca, dell'arte e del benessere sociale, con un occhio di riguardo per la sostenibilità.



Il ruolo di Diana Bracco in Expo Milano 2015

Un momento chiave della carriera di Diana Bracco è stato il suo coinvolgimento in Expo Milano 2015, dove ha ricoperto il ruolo di Presidente di Expo 2015 S.p.A. e Commissario Generale del Padiglione Italia. Sotto la sua guida, l'Expo ha accolto milioni di visitatori da tutto il mondo, confermando Milano come una vetrina globale del Belpaese. Il Padiglione Italia, con l’Albero della Vita, è diventato uno dei principali simboli dell’esposizione universale, attirando l’attenzione di leader internazionali e ospitando eventi di grande rilievo. Tra i progetti fortemente voluti dalla manager anche Women for Expo, iniziativa volta a valorizzare il ruolo delle donne come motore di crescita e cambiamento. In qualità di Commissario del Padiglione Italia, ha riservato uno spazio significativo all’interno della struttura per mettere in luce le storie e i contributi delle donne in ambito sociale, economico e culturale.