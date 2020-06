«Io un simbolo di normalità», questa la parola d’ordine di Marie Cau (55 anni) nuova Sindaca del piccolo villaggio francese di sole 530 anime Tilloy-Lez-Marchiennes.

Originaria di Roubaix, la Cau non vuole parlare del suo passato al maschile e si sente meravigliata da tutta questa attenzione nei suoi confronti. Adesso il suo obiettivo è di "risvegliare" il piccolo villaggio, grazie al suo progetto politico che l’ha portata alla vittoria.

Eletta nella lista civica "Decider Ensemble" (Decidere Insieme), la neo sindaca è al suo primo mandato e anche alla sua prima esperienza politica, infatti, non ha mai fatto parte di nessuna formazione politica.

«Fin da bambini, ci si rende conto di essere diversi ma non si capisce perché. I maschi ci respingono, i loro giochi non ci interessano, le femmine non ci vogliono. Piano piano arriva una presa di coscienza».

La svolta alla soglia dei 40 anni con un lungo matrimonio alle spalle, 3 figli e una moglie in guerra per quella situazione. E così dopo un divorzio doloroso, ha poco alla volta ricostruita la sua nuova vita nel villaggio di Tilloy dove «la gente ha i piedi per terra» e che hanno premiato le sue idee e la sua voglia di cambiamento.