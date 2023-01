"Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, presenzierà domani alle 15 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato in prefettura ad Agrigento dal prefetto Maria Rita Cocciufa. Prenderà parte all’incontro, tra gli altri, il capo della Polizia di Stato e direttore generale della pubblica sicurezza, Lamberto Giannini".

Ma perché Piantedosi va in prefettura ad Agrigento per il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica? È giusto chiederselo, perché lui non lo dice.

Perché Agrigento è il capoluogo di provincia da cui dipende il comune di Lampedusa e Linosa il cui sindaco, da giorni, chiede la presenza del ministro dell'Interno del governo Meloni sull'isola ormai sopraffatta dagli sbarchi dei migranti provenienti dal nord Africa. Si parla di arrivi a seguito di sbarchi autonomi e di salvataggi effettuati dalle unità della Guardia costiera e della Guardia di finanza.

La situazione a Lampedusa oggi è probabilmente, in base alle attuali dichiarazioni del sindaco di destra che amministra il Comune, Filippo Mannino, peggiore rispetto a quella in cui Meloni e Salvini, a gran voce, chiedevano le dimissioni dell'allora ministro Lamorgese, da loro definita inadempiente, incapace, inadatta, ecc.

Il ministro dell'Interno del governo post-fascista di Giorgia Meloni è in carica da poco più di due mesi; il governo ha licenziato un decreto che consente alle navi delle ong di effettuare solo una operazione di salvataggio per poi spedirle a centinaia di miglia lontano dalla Sicilia, in modo che non effettuino ulteriori soccorsi... ma nonostante ciò il flusso di migranti non è diminuito... tutt'altro.

Eppure, i post-fascisti assicuravano i loro elettori che con loro al governo non ci sarebbero stati più sbarchi.

Ovviamente non era vero, perché, come ricordava anche l'ex indaco di Lampedusa (Totò Martello), tutto è legato ad un "alto tasso di disinformazione ... l'idea che gli sbarchi avvengano solo con le Ong, quando invece la stragrande maggioranza dei migranti che arrivano in Italia lo fanno autonomamente: sbarcano più persone a Lampedusa in un giorno di quante ne sono a bordo di una nave delle Ong, ma questo adesso sembra non interessare più a nessuno".

E adesso mentre Meloni e Salvini continuano a sorridere soddisfatti... per aver contribuito a rendere più difficile il salvataggio di vite umane in mare, nonostante aumenti il numero degli arrivi e quello delle persone che annegano nel Mediterraneo!

Quindi, come facevano in passato, perché adesso Meloni e Salvini non pretendono le dimissioni di se stessi?