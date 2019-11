Nella notte sono stati assegnati i prestigiosi Hollywood Film Awards che inaugurano la Stagione dei Premi (Award Season) che porterà ai verdetti della Notte degli Oscar. The Irishman di Martin Scorsese e Le Mans 66' - La grande sfida di James Mangold vincono 3 premi a testa. Tra i verdetti interessanti spicca quello assegnato al regista sud-coreano Bong Joon - ho premiato con il Best Filmaker Award per il suo capolavoro Parasite che si prepara a diventare il film più premiato di tutta la stagione.

The Irishman di Martin Scorsese si è aggiudicato i premi per miglior produzione, migliori effetti speciali e miglior attore non protagonista assegnato ad Al Pacino.

Le Mans 66′ – La grande sfida ha vinto non solo il premio per la miglior regia (James Mangold) ma anche quelli per il miglior sonoro ed il miglior montaggio.