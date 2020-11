Madelbo “Colori e Leggenda”

Da LUNEDI 30 NOVEMBRE disponibile Su Youtube e su tutti i social media, sarà online il videoclip del singolo “Colori e leggenda” dei Madelbo, la nuova produzione discografica dell’etichetta indipendente EnzoneRecords.

Sano rock italiano, nel segno della tradizione e dell’adrenalina

“Sono già a un centimetro dal tuo scarico d’acciaio, Respiro fumo e rabbia…”

I Madelbo, Band siciliana con due dischi alle spalle e reduce da una tournè negli USA, tornano con “Colori e Leggenda” (etichetta EnZoneRecords, Ed. Fridge Italia, Distribuzione Audioglobe/The Orchard). Il video del singolo sarà online dal 30 Novembre e negli stores digitali dal prossimo mese.

Un brano classico, scritto nel segno della tradizione e del buon vecchio Rock di casa nostra, con un sound potente fatto di basso e chitarre arrabbiate ed una voce graffiante.

Uno di quei brani da ascoltare mentre si viaggia in autostrada, cantando a squarciagola anche se si è da soli, uno di quei brani che ti danno energia e ti fanno venire la voglia di andare sempre più lontano.

Nato pensando alla trasmissione “Race Anatomy”, un cult per tutti gli appassionati di Formula Uno, il brano dei Madelbo, “Colori e Leggenda”, condensa in quattro minuti tutte le emozioni di un gran premio, quelle vissute dai protagonisti e quelle vissute dagli spettatori.

La battaglia per la Pole Position, il ruggito dei motori alla partenza, le ruote che toccano i cordoli e la battaglia per conquistare una posizione, non importa se sia la prima, l’essenziale è passare davanti a chi ti precede, l’obiettivo è il sorpasso. Tutto questo magistralmente descritto dalle parole della canzone e sottolineato dal rock incalzante delle chitarre e dal rombo dalle sezione ritmica.

“Colori e Leggenda” è stato prodotto dall’etichetta indipendente EnZoneRecords, missato e masterizzato dal fonico Peppe Barbera. Tutto in terra di Sicilia.

I Madelbo sono:

Max Formica (Voce,) Yuri Costa (Basso), Aldo Cannarella e Francesco Trovato (Chitarre), Oreste Fio (Batteria)

Questo il link al video:

youtu.be/J5LSZ06m9gU