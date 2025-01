Serie A: l'Empoli ferma il Bologna, è 1-1 al Castellani

Un pessimo approccio alla sfida e un calo fisico nella ripresa costano cari al Bologna, che non riesce a uscire coi tre punti dalla trasferta di Empoli: è solo 1-1 contro i toscani, a secco di vittorie da sette partite. Succede tutto nel primo tempo, con la rete del vantaggio di Colombo (24') e il pari firmato da Benjamin Dominguez (44'). Nella ripresa i felsinei ci provano, ma Vasquez blinda la sua porta. Italiano sale a 34 punti ed è sesto.



Serie A, Milan-Parma 3-2: i rossoneri la ribaltano in pieno recupero, Conceiçao vede l'Europa

Il Milan batte 3-2 il Parma nel lunch match della 22esima giornata di Serie A e aggancia il sesto posto in classifica tornando a intravedere l'Europa. I rossoneri subiscono l'atteggiamento aggressivo degli emiliani e vanno sotto al 24', puniti da un gran gol di Cancellieri. Al 38' ci pensa però Pulisic a rimettere a posto le cose, trasformando un calcio di rigore. Nella ripresa i padroni di casa provano a riversarsi in avanti, ma costruiscono pochissimo e all'80' vengono puniti da una zampata di Del Prato. Quando sembra fatta per i ragazzi di Pecchia viene fuori l'orgoglio del Diavolo, che la ribalta in pieno recupero con i gol di Reijnders e Chukwueze. Conceiçao ritrova i tre punti in campionato e prosegue l'operazione rimonta.





Serie A, Udinese-Roma 1-2: Ranieri la ribalta dal dischetto

Successo fondamentale in campionato per la Roma, che nella ventiduesima di Serie A batte 2-1 e in rimonta l'Udinese. I giallorossi la vincono nella ripresa e dal dischetto: dopo il vantaggio friulano firmato al 38' da Lucca, la squadra di Ranieri trova prima il pareggio su rigore grazie a Pellegrini (50'), poi, sempre dagli undici metri ma con Dovbyk (64'), completa il ribaltone. E prosegue la risalita in classifica: adesso è al nono posto.



Serie A, Lecce-Inter 0-4: Lautaro e compagni passeggiano al Via del Mare

L'Inter ha battuto 4-0 in trasferta il Lecce, rispondendo al successo del Napoli e portandosi a quota 50 punti in classifica. Inizio fulminante dei nerazzurri che al 6', dopo un errore di Guilbert e uno slalom in area di Thuram, hanno sbloccato il risultato con Frattesi. Già nel primo tempo Thuram si è divorato il raddoppio da pochi passi, poi al 39' ci ha pensato capitan Lautaro Martinez ad allungare con un bolide dal limite sotto la traversa. nel mezzo due reti annullate a Carlos Augusto e Frattesi per fuorigioco. Nella ripresa Dumfries e Taremi su rigore hanno messo in ghiaccio la sfida con largo anticipo. Per Simone Inzaghi vittoria numero 200 da allenatore in Serie A.

Serie B: il Pisa accorcia sul Sassuolo, pari per la Cremonese. Cade il Palermo

La 23a giornata della Serie B riaccende le speranze del Pisa, che approfitta subito del ko del Sassuolo nell'anticipo contro lo Spezia. I nerazzurri sconfiggono 1-0 la Salernitana grazie a Moreo (56'), nonostante l’inferiorità numerica dal 15’, e vanno a -2 da Grosso. La Reggiana supera il Palermo (2-1), la Cremonese si salva all’88’ nel 2-2 col Modena. Il Catanzaro si impone per 3-2 contro il Brescia grazie alla doppietta di Borini.