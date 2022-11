Chi vuol sentire il ritmo della musica elettronica che fa ballare il mondo ogni weekend fa tappa al Bolgia di Bergamo. Sabato 19 novembre 2022 al top club sull'A4 ecco un altro evento di livello assoluto: sul palco c'è la musica del top dj producer spagnolo Wade e pure il suo connazionale Fer Mesa.

Sono oltre 600mila i follower su Instagram del talento spagnolo Wade. Ha conquistato il mondo con uno stile in grado di mescolare i ritmi ipnotici della sua tech-house, influenze hip hop, voci e percussioni che restano in testa. I suoi set, carichi di energia e passione, sono ormai noti in mezzo mondo: dall'America all'Australia, dall'Italia all'Argentina. Il suo nuovo singolo, ipnotico ed evocativo, è "Pan Jabi" (riprende il classico portato al successo da Panjabi MC nel 2003, "Mundian To Bach Ke"), e lo ha pubblicato sulla sua etichetta Criterio Music.

Dopo il dj set del 19/11 in un top club come il Bolgia, a dicembre 2022 Wade fa scatenare gli USA, tra il Club Space Miami, il 9/12, ed il Petco Park di San Francisco, il 31/12. Classe '91, Juan Carlos Cruz Lopez all'anagrafe, Wade produce musica fin dal 2011. La svolta arriva nel 2015, quando la sua musica inizia a trovare spazio su etichette come elrow, Suara, Musical Freedom, Cr2.

In main room, al Bolgia il 19 novembre suona lo spagnolo Fernando Mesa, al mixer Fer Mesa. Sul palco propone un esplosivo mix tra tech-house e influenze latine e pubblica la sua musica su top label come Moonharbour, Toolroom, elrow, Deeperfect. Chiudono il cerchio, in Main Room, Christian Bove e Ferdi.

Nella Garden Room del Bolgia la musica è invece quella del party Groovers, mentre in Lab Room prende vita il party We Know. Il Bolgia di Bergamo apre alle ore 23.30 e fa ballare a fino alle 6 del mattino.

Quello che vede protagonisti Wade e Fer Mesa il 19 novembre 2022 al Bolgia di Bergamo è soltanto l'ennesimo appuntamento d'eccellenza nel top club. Nelle scorse settimane, e per tutta la stagione passata, si son esibiti top dj della portata di Chris Liebing, Len Faki, Ilario Alicante, Luca Agnelli, Sidney Charles, Sam Paganini, Pan-Pot, I Hate Models, Marco Faraone, Joseph Capriati o Anfisa Letyago.



19/11 Wade + Fer Mesa @ Bolgia - Bergamo

Bolgia

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino