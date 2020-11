The Palma Movie ha rilasciato un nuovo Trailer Extended per il film L'equilibrista con la stella, il film sul circo che salvò gli ebrei dalla Shoah, di e con Davide Campagna.

Al momento non è ancora nota la data di uscita del film ma la casa di produzione garantisce che possa uscire al cinema entro la fine del 2021. Il Trailer fin da subito mostra un incredibile ritmo musicale e una fotografia spettacolare.

Nel cast Angelo Maggi, Alessio Puccio, Davide Campagna e Zahira Berrezouga. A capo della produzione troviamo il nipote di Brian De Palma, JC Abraham De Palma.

La The Palma Movie ha annunciato di essere in trattative con importanti servizi di distribuzione On Demand per il film, nell'eventualità che la situazione pandemica continui e non permetta di farcelo vedere al cinema.

Al momento però non sono state rilasciate ulteriori informazioni a riguardo.



Ecco il Trailer Extended del film "L'equilibrista con la stella". Buona visione.