Maria Cuono presenta “Tutto con il cuore”, la nuova versione della sua celebre silloge poetica “Verso l’orizzonte”, dedicata a Lorella Cuccarini, Monica Sarnelli e Carmen Giardina. Questo lavoro, edito da Kimerik, rappresenta un viaggio intenso e appassionato attraverso i sentimenti più profondi, raccontando momenti di vita, paure, emozioni e riflessioni intime. Ogni poesia si configura come una dedica, reale o immaginata, capace di avvicinare il lettore a esperienze personali e universali. Dall’appello accorato alla solidarietà di “Amiamoci, fratelli”, alle liriche sentite di “Solo tu”, “A un’amica”, “Attimi” e “Verso l’orizzonte”, la silloge si distingue per la capacità di trasmettere autenticità e sensibilità, invitando a una profonda connessione con la poesia e con il mondo circostante. Questa nuova versione di “Verso l’orizzonte” è arricchita da una prefazione a cura del soprano Olga De Maio ed è stata protagonista di presentazioni importanti, tra cui il Salone Internazionale del Libro di Torino. Inoltre, la silloge si prepara ad approdare anche sul palcoscenico, grazie alla drammaturgia e messa in scena di Claudia Cotti Zelati, autrice, sceneggiatrice e acting coach, sottolineando la forza evocativa e culturale di questo lavoro poetico. Il 6 luglio, alle ore 10:30, Maria Cuono sarà anche presente ad un evento ideato e condotto dalla dottoressa Edda Cioffi, a Castellammare di Stabia: “Letture nel giardino di Edda”. In questa occasione, l’autrice declamerà “Quanto sangue versato!” e l’incipit “Amiamoci, fratelli!”

Il 7 luglio, invece, alle ore 18:30, la scrittrice presenterà il suo libro presso la Banca Generali di Roma, sempre con Claudia Cotti Zelati.

La carriera di Maria Cuono è caratterizzata da una lunga esperienza nel campo del giornalismo e della comunicazione culturale. Laureata in Pedagogia con una tesi in Psicologia dell’Età Evolutiva, ha arricchito la sua formazione con studi in Antropologia e Psicoanalisi del Testo e della Scena, oltre a competenze tecniche nel settore audiovisivo. Giornalista pubblicista dal 2005, ha collaborato con importanti testate nazionali e locali, occupandosi di interviste e approfondimenti sul mondo dello spettacolo e della cultura. Fondatrice di Radio Giustizia e direttrice responsabile di diverse testate, Maria Cuono è anche docente a tempo indeterminato nelle scuole secondarie. Il suo impegno artistico e culturale si riflette nei numerosi premi e riconoscimenti ricevuti, tra cui il Premio Culturale Internazionale Cartagine (2023) e il Premio Internazionale di Poesia Poseidonia Paestum (2024). Oltre a “Tutto con il cuore”, ha pubblicato “Verso l’orizzonte” e “L’Arte dell’incontro”, dimostrando una sensibilità profonda nell’arte della scrittura e nella promozione culturale.

