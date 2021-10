Oggi i social network sono diventati un elemento imprescindibile per le attività promozionali di ogni azienda. Anche nel mondo della salute e del benessere, la comunicazione digitale ha registrato una rapidissima trasformazione.

Non solo i media tradizionali, ma una serie di nuovi canali con diverse modalità di informazione si stanno rivelando un importantissimo mezzo di comunicazione.

Si tratta di nuove modalità di divulgazione articolate nel totale rispetto delle diverse tematiche, spesso delicate, ma che mantengono – sempre e comunque – autorevolezza e completezza di notizia.

“Grazie al digital” – afferma l'ing Francesco Cozzetto esperto di digital marketing di Dominanza Digitale – “è stato possibile fare passi da gigante nello sviluppo di tecniche medico/odontoiatriche, dando la possibilità di far conoscere la professionalità, l’esperienza e le nuove tecnologie applicate in tale ambito. Assieme al team del Professor Scavia, esperto in implantologia, parodontologia e rigenerazione dei tessuti orali e fondatore di Odontoaesthetics, clinica odontoiatrica di fama internazionale da lui diretta e della Minimal Invasive Dental Academy, stiamo sviluppando un progetto digital focalizzato sulla trasmissione dell’informazione e sull’importanza di curare il proprio sorriso”.

Digital marketing anche per il Dottor Pasquale Graziano, noto chirurgo con il quale Dominanza Digitale ha sviluppato strategie di comunicazione finalizzate alla creazione di una fanbase ( popolazione digitale ) interessata ai trattamenti e alle operazioni di chirurgia estetica. “Il suo posizionamento digitale è incentrato sul suo metodo, unico nel settore, Natural Beauty: si fonda sul principio che il risultato di un intervento chirurgico o di medicina estetica debba essere naturale e armonioso, rispettando proporzioni, limiti e misure naturali”-aggiunge Cozzetto.

Il metodo Natural Beauty viene spiegato attraverso le sue tips nei reel instagram e attraverso le molteplici testimonianze di pazienti super soddisfatte.

Il Progetto di comunicazione creato sulla medicina estetica da Dominanza Digitale per Odontoaesthetics e per dott.Pasquale Graziano evidenzia l’importanza del Digital nel campo medico: diventa uno strumento fondamentale per differenziare l’alta professionalità in un settore importante e delicato come quello odontoiatrico.

Quale è stato il risultato in termini di views?

“Il risultato è sempre più performante, il numero di views è sempre più alto grazie alle strategie di comunicazione digitale finalizzate a prendere l’interesse di un pubblico in target al beauty e soprattutto a coinvolgerlo e a stimolarlo con domande e contest Rivoluzionaria anche l’attività della M.I.D.A. (Minimal Invasive Dental Academy), presentata nelle campagne create da Dominanza Digitale. Si tratta dell’accademia fondata dal prof. Scavia che si occupa della formazione e della diffusione di nuovi protocolli odontoiatrici in campo protesico, implantologico ed in chirurgia orale/rigenerativa”, conclude Cozzetto.