L'ipotesi di realizzare delle valute digitali di Stato ormai è presa in seria considerazione da molte banche centrali.

La Cina è quella che si è mossa in anticipo rispetto agli altri, e probabilmente varerà lo Yuan digitale nei prossimi anni. Ma anche la Bank of England ha deciso di imprimere una accelerata a questo processo, e a tal fine ha creato una task force per studiarne pregi e difetti.

A capo del progetto c’è Jon Cunliffe, Deputy Governor for Financial Stability della Bank of England, il cui compito sarà essenzialmente quello di valutare quali siano i “pro” e i “contro” dell'operazione.