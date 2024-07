Il Napoli apre la stagione con un poker

Finisce 4-0 il debutto stagionale del nuovo Napoli di Conte contro i dilettanti dell’Anaune. In rete Spinazzola, Cheddira, Gaetano e Ngonge. Nemmeno in panchina Osimhen.



Trofeo Silvio Berlusconi tra Monza e Milan, ecco quando si gioca

Torna il “Trofeo Silvio Berlusconi”, la sfida tra AC Monza e AC Milan, i due Club amati dal Presidente. Tenutosi la scorsa estate all’U-Power Stadium di Monza, quest’anno il “Trofeo Silvio Berlusconi” è in programma per la prima volta a San Siro, martedì 13 agosto, con fischio d’inizio alle ore 21.00, in diretta televisiva su Canale 5.



Juventus, la presentazione di Thiago Motta giovedì alle 14

E’ giovedì il giorno della presentazione di Thiago Motta come nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico, che prende il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera dopo avere detto avere portato il Bologna in Champions League nella scorsa stagione, sarà infatti presentato questo giovedì alle ore 14 nella sala stampa dell’Allianz Stadium.



Napoli e Juventus studiano lo scambio Chiesa-Raspadori: il punto

Federico Chiesa resta il nome più gettonato dell’estate 2024. E’ lui l’uomo mercato di quest’anno. Ha il contratto in scadenza nel 2025 e guadagna circa 5,5 milioni a stagione. La Juve era già intenzionata a cederlo. In più il nuovo allenatore Thiago Motta non lo considera tra i giocatori fondamentali del nuovo corso. Non è un mistero che la Roma lo voglia ma è anche un obiettivo nemmeno troppo nascosto del Napoli di Conte.

Sia De Rossi che l’ex compagno Dybala continuano a spingerlo verso la soluzione in giallorosso ma anche Conte lo vedrebbe alla grande nella sua nuova avventura, per sfruttare al meglio la velocità sull’esterno. Secondo Tuttosport, gli azzurri potrebbero inserire un giocatore adatto al calcio di Thiago Motta e da tempo è gradito a Giuntoli: Giacomo Raspadori, che ha il vantaggio di avere più o meno lo stesso valore, circa 25 milioni, dell’esterno bianconero.



Inghilterra, Southgate si dimette da Ct

Gareth Southgate ha rassegnato le dimissioni da commissario tecnico dell’Inghilterra. La decisione è arrivata solo due giorni dopo la finale di Euro 2024 persa contro la Spagna. Attaccato da stampa, tifosi e opinionisti, l’ormai ex ct si fa da parte dopo otto anni alla guida dei Leoni Inglesi: 102 partite, 64 vittorie, 20 pareggi e 18 sconfitte con le due finali degli Europei perse (contro Italia nel 2021 e appunto contro la Spagna domenica) che pesano come un macigno sopra la sua gestione. Quelli di Southgate, che ha anche raggiunto semifinale e quarti in due Mondiali, restano comunque i risultati migliori raggiunti da una guida tecnica dell’Inghilterra dopo quelli di Sir Alf Ramsey.



Serie B, colpo Palermo: ecco Henry dal Verona

Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’Hellas Verona le prestazioni sportive di Thomas Henry. Il calciatore, che sarà presentato stamattina in conferenza stampa, si trasferisce con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto. A Thomas il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.



Napoli: Osimhen si ferma per un affaticamento, si attende l’offerta del Psg

Stop and (quasi) go per Victor Osimhen nel ritiro del Napoli a Dimaro. L’attaccante si è fermato per le sue condizioni fisiche non ottimali, secondo quanto riportato la sua assenza all’allenamento è dovuta ad alcune terapie per un leggero affaticamento. Accanto a questo però c’è l’attesa di buone nuove dal mercato, con la speranza che il Psg possa portare al Napoli la giusta offerta. Ma per ora l’unica ad aver bussato alla porta di De Laurentiis è l’Arabia con l’Al Ahli – club dove giocano Firmino, Kessie e Demiral – alla finestra. L’attaccante, che potrebbe rallentare nella preparazione per preservarsi da eventuali infortuni che rischierebbero di far saltare le trattative per la cessione, teme però che l’offerta da Parigi non arrivi con i tempi giusti.

Il Napoli ha già individuato il sostituto in Romelu Lukaku, con i fondi derivanti da Osimhen pronti ad essere investiti nell’attaccante belga. L’impasse sul nigeriano però sta bloccando tutto: un’attesa che potrebbe risultare troppo prolungata però per i gusti di Conte, con l’avvio della stagione ormai dietro l’angolo. Il via ai giochi, infatti, è fissato per il 10 agosto contro il Modena in Coppa Italia, impegno al quale il neo tecnico degli azzurri vuole arrivare con la punta che guiderà l’attacco del Napoli in questa stagione.