Diritto al sostentamento, alla salute, redistribuzione, sciopero... questi alcuni dei temi nelle parole di Mimi Zhu - artista cino-australiana che vive a New York - riprese dalla ben più nota Britney Spears e ripubblicate in una storia su Instagram commentata in questo modo: "La condivisione va oltre i muri".

La rosa, simbolo del socialismo (in questo caso ne sono state messe addirittura tre), che accompagna il commento della Spears ha tolto ogni dubbio al significato politico del messaggio della cantante americana, seguita da oltre 23 milioni di ammiratori.

Che Britney Spears sia diventata socialista oppure no, poco importa. L'importante è che abbia almeno contribuito a far sì che delle persone, che abitualmente ritengono dovuto ciò che dovuto non è, inizino a porsi delle domande, come ad esempio il fatto che le persone in quarantena dipendano anche da lavoratori a basso reddito e con pochi diritti, che devono mettere a rischio la loro vita per consentire ad altri di rimanere chiusi nelle loro case o perché non sia garantito a tutti lo stesso livello di assistenza medica, che dovrebbe essere disponibile per ogni persona in quanto essere umano, al di là che sia o meno ricca.

Perché... Communion goes beyond walls 🌹🌹🌹