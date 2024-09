L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato la sua prima guida in assoluto sull'inquinamento da antibiotici derivante dalla loro produzione. La nuova guida sulla gestione delle acque reflue e dei rifiuti solidi per la produzione di antibiotici fa luce su questa sfida importante, ma trascurata, in vista della riunione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla resistenza antimicrobica che si terrà il prossimo 26 settembre.

L'insorgenza e la diffusione della resistenza antimicrobica causata dall'inquinamento da antibiotici potrebbero compromettere l'efficacia degli antibiotici a livello globale, compresi i medicinali prodotti nei siti produttivi responsabili dell'inquinamento.

Nonostante gli alti livelli di inquinamento da antibiotici siano ampiamente documentati, il problema è in gran parte non regolamentato e i criteri di garanzia della qualità in genere non affrontano le emissioni ambientali. Inoltre, una volta distribuiti, mancano informazioni fornite ai consumatori su come smaltire gli antibiotici quando non vengono utilizzati, ad esempio quando scadono o quando un ciclo è terminato ma c'è ancora dell'antibiotico rimasto.

"I rifiuti farmaceutici derivanti dalla produzione di antibiotici possono facilitare l'emergere di nuovi batteri resistenti ai farmaci, che possono diffondersi a livello globale e minacciare la nostra salute. Il controllo dell'inquinamento derivante dalla produzione di antibiotici contribuisce a mantenere efficaci questi medicinali salvavita per tutti", ha affermato la dott. ssa Yukiko Nakatani, vicedirettrice generale dell'OMS per l'AMR (reistenza antimicrobica) ad interim .

A livello globale, mancano informazioni accessibili sui danni ambientali causati dalla produzione di medicinali.

"La guida fornisce una base scientifica indipendente e imparziale per le autorità di regolamentazione, gli appaltatori, gli ispettori e l'industria stessa per includere un solido controllo dell'inquinamento da antibiotici nei loro standard", ha affermato la dott. ssa Maria Neira, direttrice del Dipartimento per l'ambiente, i cambiamenti climatici e la salute dell'OMS. "In modo critico, la forte attenzione alla trasparenza fornirà agli acquirenti, agli investitori e al pubblico in generale gli strumenti per prendere decisioni che tengano conto degli sforzi dei produttori per controllare l'inquinamento da antibiotici".

Una serie di organismi internazionali hanno richiesto questa guida, tra cui il Consiglio esecutivo dell'OMS , i ministri della salute del G7 e l'UNEP . "Il ruolo dell'ambiente nello sviluppo, nella trasmissione e nella diffusione della resistenza antimicrobica necessita di un'attenta considerazione poiché le prove stanno aumentando. C'è un ampio consenso sul fatto che l'azione sull'ambiente debba diventare più importante come soluzione. Ciò include la prevenzione e il controllo dell'inquinamento da parte di sistemi municipali, siti di produzione, strutture sanitarie e sistemi agroalimentari", ha affermato Jacqueline Alvarez, capo della filiale per la divisione Industria ed economia presso il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP).

La guida è stata sviluppata in stretta collaborazione con un gruppo eterogeneo di esperti internazionali che rappresentano il mondo accademico, gli enti regolatori, gli ispettori, le organizzazioni internazionali come l'UNEP e altri settori. La bozza è stata anche sottoposta a consultazione pubblica, ricevendo preziosi contributi dall'industria e da altre parti interessate. Anche l'industria ha raccolto questa sfida, tramite un'iniziativa volontaria guidata dall'industria che può essere aggiornata in alcune aree per allinearsi alla nuova guida.

La guida fornisce obiettivi basati sulla salute umana per ridurre il rischio di insorgenza e diffusione dell'AMR, nonché obiettivi per affrontare i rischi per la vita acquatica causati da tutti gli antibiotici destinati all'uso umano, animale o vegetale. Copre tutti i passaggi dalla produzione di principi attivi farmaceutici (API) e dalla formulazione in prodotti finiti, incluso l'imballaggio primario.

L'AMR si verifica quando batteri, virus, funghi e parassiti non rispondono più ai farmaci, rendendo le persone più malate e aumentando il rischio di diffusione di infezioni difficili da curare, malattie e decessi. L'AMR è causata in gran parte dall'uso improprio e dall'uso eccessivo di antimicrobici, ma, allo stesso tempo, molte persone in tutto il mondo non hanno accesso a farmaci antimicrobici essenziali.





La guida pubblicata dall'OMS è disponibile alla pagina:

https://www.who.int/publications/i/item/9789240097254