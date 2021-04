Bavarese di pere in cassetta

ingredienti per 8 persone



Per la torta biscotto

sale quanto basta ,

3 uova grandi,

3 cucchiai di zucchero,

3 cucchiai di farina,

30 g di cacao in polvere,

burro per la carta da forno quanto basta



Per realizzare la bavarese

20 g di burro,

300 g di panna fresca,

800 g di pere,

30 g di gelatina in fogli.





La preparazione



Montate le uova insieme con lo zucchero e insieme ad un pizzico di sale. Inserite il cacao e la farina setacciati lavorando il composto con un mestolo

Ponete l’impasto su una placca coperta con carta da forno e infornate a 180° per un tempo non superiore ai 12 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare, infine procedete a tagliare la pasta in tre strisce della misura dello stampo.

Togliete il torsolo alle pere e senza sbucciarle tagliatele a spicchi e cuocetele con burro e poca acqua, fino a quando saranno asciutte e spappolate.



Passate nel passaverdura e amalgamatevi la gelatina ammollata e strizzata. Mettete il composto che avete ottenuto da questo procedimento in frigo. Controllatelo di tanto in tanto fino a quando non vedrete che inizia addensarsi e procedete quindi a mettervi la panna montata ben ferma.

Turate il fondo di uno stampo a cassetta con una striscia di carta da forno, e metteteci una striscia di pasta biscotto, spalmatevi metà del composto di pere.

Ripetete il punto precedente con la pasta e mettete in frigo per 24 ore circa.

Servite guarnendo la bavarese con fili di cioccolato fondente.