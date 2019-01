Preoccupante evidenza scientifica mostra come i bambini siano sempre più sedentari

Potrebbe concretizzarsi come un vero e proprio allarme sociale quello che vede, oggigiorno, sempre più bambini preferire il divano rispetto all'aria aperta.

La frequenza con cui sempre di più vengono utilizzati pc, smartphone, tablet e tv, aumenta, sempre più, il problema della sedentarietà dei ragazzi.

Lo dimostrerebbe la ricerca Childhood Obesity Project, realizzata con l'aiuto di 600 bambini in 5 paesi europei, tra cui l’Italia.

In base a quanto registrato, già a soli undici anni i bambini fanno 75 minuti in meno di attività fisica giornaliera rispetto ai bambini di sei anni, con un aumento della sedentarietà, in media, di 107 minuti al giorno. I bimbi italiani sono risultati tra i più sedentari tra quelli presi in esame.

Con l'aumento della sedentarietà, in futuro gli adulti dovranno confrontarsi con il sovrappeso, l'obesità e le malattie correlate a tali problemi, con una logica diminuzione della qualità e della durata della vita.