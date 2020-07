Squadra che vince non si cambia. E così nonostante qualche voce che insistesse su una nuova etichetta Simone pubblicherà il suo prossimo singolo "Amami da ora" sempre per SI.FI.Record e sempre con l'ausilio di Valerio Ciccarelli per STUDIOVALE. Ne parliamo con il diretto interessato.

Ciao Simone e ben ritrovato. Solo una piccola battuta sulle voci che ti vedevano in lite con la SI.FI.Record...Ciao Giampaolo! E' sempre piacevole fare due chiacchere con te. L'unica cosa che posso dire è che non ho litigato con nessuno. L'articolo che è uscito è un'idiozia che tra l'altro non so a chi possa interessare.

Chiarita la questione. Parliamo di "Amami da ora" il nuovo brano che uscirà a settembre. Tempo fa avevi detto di non aver scritto molto d'amore. Stai recuperando velocemente...(Ride) Hai ragione. Ma questa non è una vera canzone d'amore. Certi amori sembrano irraggiungibili ma in realtà sono solo inutili da raggiungere. Questo è un po' il mood del brano. Quando non si è sulla stessa linea di energia (passami il termine) diventa tutto piu' complicato. Nei rapporti, di qualsiasi genere, bisogna imparare a confrontarsi, parlare e trovare un equilibrio. Se si è sempre in bilico come funamboli si distrugge tutto. Anche le emozioni piu' belle ed intense.

Parli per esperienza personale?Tutto è esperienza personale. Anche osservare un amico a cui vuoi bene che vive una certa situazione...

Che intendi per essere "funamboli"?Io affronto sempre le cose "di petto". Non mi piace rimandare, non amo chi sfugge al confronto. Essere funamboli è un po' questo...restare in bilico tra le emozioni. Credo sia più dannoso di ogni altra cosa.

I tuoi testi sono sempre molto intensi. Mi hai fatto leggere una piccola parte di questo nuovo brano ed oltre a trovarlo bellissimo lo trovo anche molto duro...nuovamente. Non ti viene mai voglia di un po' di leggerezza nella musica.Hai ragione. E' bello tosto anche questo. In passato, per esempio con "L'insonnia dei perchè" o con "Diretto a che ne so" ho avuto parentesi piu' spensierate. Ma evidentemete non è ancora arrivato il momento. Magari arriverà domattina. Non lo so.

E musicalmente cosa ci dobbiamo aspettare?"Amami da ora" sarà esplosiva. Non è una ballad. Ti resta in testa nonostante tutto. E poi stiamo affinando il reef che davvero sarà impossibile da dimenticare.

Hai fatto tante cose diverse. Da indipendente nella musica non è facile ritagliarsi uno spazio ed un seguito. Abbiamo visto i tuoi brani spesso in classifica in posizioni per altri insperate. Come te lo spieghi?In realtà non me lo spiego. Ogni nuova uscita per me è una bella sfida. Ma soprattutto, la cosa piu' incredibile è vedere e leggere le cose che le persone mi scrivono e mi raccontano avendo come colonna sonora la musica che faccio. Quello è davvero fighissimo.

Ci "sentiamo" a Settembre per commentare l'uscita del brano che attendiamo come sempre con curiosità.

(Intervista telefonica trascritta)

G.Restuccia