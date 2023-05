Continua inarrestabile l’interesse dei media per le opere di Antonio Del Donno. Domani 21 maggio, su ArteOraTv, al canale 157 del digitale terrestre, Roberto Porcelli presenterà, dalle ore 10 alle ore 13, una trasmissione dedicata all’artista beneventano, con la presenza di ben 14 opere. Occorre ricordare che quella di domani non è la prima trasmissione che ArteOraTv dedica alle opere di Antonio Del Donno che, grazie all’impegno di Roberto Porcelli, si stanno diffondendo sia in Italia che all’estero.

È innegabile come le opere di Antonio Del Donno stiano vivendo, soprattutto tramite il mezzo televisivo, una nuova stagione di grande vitalità, con l’apprezzamento sempre più crescente del pubblico e dei collezionisti. La figura di Antonio Del Donno si inserisce tra i grandi artisti storici che hanno intrapreso il loro percorso a partire dagli anni 50/60 del secolo scorso, a contatto con personaggi dell’arte che hanno creato correnti e avanguardie artistiche riconosciute ancora oggi tra le più prestigiose. Le sue opere sono presenti da tempo nei maggiori musei italiani e internazionali, ma il suo nome fino a poco tempo fa era conosciuto solamente da pochi critici e galleristi amanti della vera arte.

Adesso, il mezzo televisivo prova a diffondere su vasta scala il piacere di poter ammirare, e anche di poter acquisire, le splendide opere di Antonio Del Donno.

Il consiglio, quindi, è di non perdere la trasmissione di domani su ArteOraTV, anche soltanto per accrescere la propria cultura artistica.