Sono 49 i migranti trasbordati sulla nave Cassiopea che soddisferebbero tutti i requisiti per essere "deportati" in Albania: 30 sono stati "selezionati" dalla Guardia costiera e 19 dalla Guardia di finanza.

La Guardia costiera aveva intercettato un barchino con 46 persone, di cui 4 trasferite subito a Lampedusa per cause sanitarie, mentre delle restanti 42 solo 6 sono risultate "eleggibili" per essere trasferite nell'hotspot di Shengjin. Su un secondo barchino 14 su 60 sono stati i migranti fatti salire sulla nave della Marina militare. Su un terzo soccorso c'erano 41 persone, di cui 2 risultate eleggibili. Infine su un'altra imbarcazione erano in 35, ma nessuno da portare in Albania.

La Guardia di finanza invece ha controllato, a 50 miglia da Lampedusa, un barcone con 61 persone di cui solo 3 erano trasferibili. Degli altri tre natanti soccorsi con un centinaio di persone a bordo, 16 sono stati quelli presi in carico da Cassiopea.

Le persone cosiddette eleggibili vengono considerate tali a seguito di uno screening che, ovviamente ritarda le operazioni di soccorso in mare e che, come dimostrato nei mesi scorsi, è tutt'altro che accurato.

Ma i capricci della propaganda (post) fascista richiedono questo e altro, oltre al gettare al vento soldi pubblici.

Per le nuove deportazioni Meloni fa affidamento alla recente riforma attuata con il D.L. 145/2024 che comprime il diritto di difesa dei richiedenti asilo, modificando significativamente il contesto giuridico, con implicazioni rilevanti per la tutela dei diritti fondamentali.

Inoltre, mentre in passato le decisioni sui trattenimenti erano affidate ai magistrati della sezione immigrazione del tribunale di Roma, ora saranno i giudici della Corte d'Appello a valutare i casi. Il governo confida in una maggiore severità nei confronti dei richiedenti asilo, sulla scia di una sentenza della Cassazione del dicembre scorso che, a dire dell'esecutivo, ne avrebbe riconosciuto il diritto di stabilire un regime differenziato per i migranti provenienti da Paesi designati come sicuri.