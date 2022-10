L'Ucraina, anche se non formalmente, è ormai da considerarsi un membro in pianta stabile sia della Nato che dell'Unione europea. Pertanto quando i membri di queste due organizzazioni periodicamente si riuniscono, è oramai naturale che alle riunioni partecipi un rappresentante di Kiev. Ed è pertanto naturale che oggi a Praga fosse presente - anche se da remoto - il presidente Zelensky.

Infatti, quella di giovedì 6 ottobre è la prima riunione della Comunità Politica Europea che riunisce i leader di tutto il continente con l'intento di promuovere il dialogo politico e la cooperazione per affrontare questioni di interesse comune e per rafforzare la sicurezza, la stabilità e la prosperità del continente europeo.

Una piattaforma, quella della CPE, che può definirsi di coordinamento politico e che non sostituisce organizzazioni, strutture o processi esistenti e, almeno in questa fase, non mira a crearne di nuovi.

Che cosa ha detto Zelensky?

"Attualmente, a questo incontro partecipano rappresentanti di tutte le forme di cooperazione esistenti in Europa basate sui nostri valori comuni. Qui con noi ci sono coloro che hanno aderito all'UE e coloro che si preparano ad aderire. Qui con noi ci sono coloro che fanno parte della NATO e coloro che stanno costruendo la cooperazione con l'Alleanza atlantica come paesi candidati o partner della NATO. Qui con noi ci sono i rappresentanti di varie associazioni regionali europee.E qui con noi non ci sono rappresentanti della Russia, uno Stato che geograficamente sembra appartenere all'Europa, ma dal punto di vista dei suoi valori e del suo comportamento è lo stato più antieuropeo del mondo.Ora siamo in una posizione di forza per indirizzare tutte le possibili forze europee per porre fine alla guerra e garantire una pace a lungo termine... per l'Ucraina, per l'Europa, per il mondo.L'Ucraina non ha mai voluto questa guerra. L'Ucraina non ha fatto nulla per provocarla. L'Ucraina è sempre stata un leader per soluzioni di pace. Tutti voi siete ben informati su quanto ha fatto l'Ucraina per cercare di convincere la Russia a non dare il via ad una guerra. Molti di voi hanno partecipato personalmente a questi sforzi e ci hanno aiutato. Ci ha aiutato in quasi cento riunioni di negoziati a vario livello, durante i quali è stata offerta la pace alla Russia. Ringrazio ognuno di voi per questo sforzo.Ma dobbiamo ammettere l'ovvio: siamo costretti a fare i conti con uno Stato che non vuole la pace. Che risponde a tutte le proposte di una pace reale con attacchi missilistici e provocazioni... La Russia ha subordinato la sua intera politica ad un solo obiettivo, vale a dire fare la guerra. Una Guerra contro l'Ucraina, contro l'Europa, contro il mondo. ...Ci vuole pace! La Russia uccide. Uccide sul campo di battaglia in Ucraina, nelle nostre pacifiche città... E per le strade delle vostre città. Gli assassini russi hanno tentato di colpire persone in vari paesi europei. E il sabotaggio organizzato in Europa - contro i magazzini con le armi, contro le fabbriche e ora contro i gasdotti.La Russia intimidisce e ricatta il mondo affinché smetta di aiutare coloro che uccide. Usa di tutto, dalla crisi alimentare al ricatto da radiazioni, dalla destabilizzazione dei mercati energetici al ricatto nucleare. Tutto per spezzare l'unità di alleati e partner, per intimidire le nazioni, per spaventare milioni di persone e, sulla base di questa paura, per arrivare alla resa (dell'Ucraina). ...La Russia vuole ridisegnare i confini, dividere ancora una volta il mondo in zone di influenza, distruggendo il nostro spazio comune di cooperazione e sviluppo. La Russia corrompe. Sì corrompe con i miliardi che guadagna dal commercio di risorse energetiche. Questa è la formula russa per la guerra: uccidere, intimidire, annullare i confini e corrompere. E ciascuno di questi elementi è antieuropeo. Tutti sono diretti contro l'Europa.L'Ucraina è solo il primo campo di battaglia messo in atto dalla Russia. Ed è in Ucraina che è necessario sconfiggerla.Dobbiamo attuare la nostra formula di pace. L'ho presentato nel mio discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Deve essere pienamente implementata. Gli elementi della nostra formula di pace neutralizzano tutto ciò che la Russia fa per combattere.Il primo è punire l'aggressore. Aumentare le sanzioni contro la Russia. Interrompere qualsiasi cooperazione con la Russia e le sue aziende. Escluderla da tutte le organizzazioni internazionali o quanto meno sospenderne l'appartenenza, in modo da annullare la sua capacità di distorcere le attività delle istituzioni internazionali, in primis l'ONU. La Russia sta trasformando le Nazioni Unite in un raduno di 192 persone che sono semplicemente costrette a sopportare la menzogna, la presa in giro e il veto di uno Stato quando questo vuole bloccare la reale capacità delle Nazioni Unite di riportare la pace. Naturalmente, per punire l'aggressore, abbiamo bisogno di un Tribunale speciale per i crimini commessi dalla Russia contro l'Ucraina e di un meccanismo di risarcimento internazionale che costringerà la Russia a risarcire i danni causati.Il secondo è fornire aiuti all'Ucraina. Aiutandoci, ciascuno dei vostri Stati sta aiutando se stesso. Guardate ora il campo di battaglia in Ucraina: è una guerra così intensa che la maggioranza assoluta degli stati semplicemente non sarebbe in grado di combatterla. Ed è per questo che questa guerra deve essere vinta ora... in Ucraina. In modo che la flotta russa non possa bloccare altri porti nel Mar Nero, nel Mar Mediterraneo o in qualsiasi altro mare. In modo che i carri armati russi non avanzino su Varsavia o di nuovo su Praga. In modo che l'artiglieria russa non spari contro gli stati baltici. In modo che i missili russi non colpiscano il territorio della Finlandia o qualsiasi altro paese. Una tale minaccia esiste. Riduciamo una tale minaccia ogni giorno quando sconfoggiamo gli occupanti in Ucraina.Il terzo punto della nostra formula di pace è il ripristino della sicurezza e dell'integrità territoriale. Noi lo facciamo. Lo facciamo insieme a voi. Con il tuo aiuto.Il quarto punto sono le garanzie di sicurezza. Abbiamo bisogno di garanzie di sicurezza prima di entrare a far parte della NATO. E su questa strada. E lo faremo. Lo faremo anche noi insieme a voi. Le nostre proposte per la sicurezza saranno presentate ai partner.Il quinto è la determinazione. In 225 giorni di guerra su vasta scala, abbiamo già dimostrato a tutti che l'Europa può influenzare le questioni della guerra e della pace. Ma ora - tutti insieme - dobbiamo fare in modo che la formula per la guerra sia completamente bloccata e che la formula per la pace sia pienamente attuata.Oggi, la Russia ha lanciato un altro attacco aereo sulle città ucraine. Ha usato di nuovo droni iraniani. A proposito, vengono usati ogni giorno e finora l'Iran dice ogni giorno che non ci sono droni di quel tipo in Ucraina. E di nuovo ha colpito con i razzi. Sfortunatamente, ci sono ancora vittime: morti e feriti, case bruciate.A Zaporizhzhia, dopo il primo attacco missilistico di oggi, quando la gente è venuta a rimuovere i detriti, la Russia ha lanciato un secondo attacco missilistico... Assoluta meschinità. Male assoluto. Ci sono già state migliaia di manifestazioni di tale perfidia. Sfortunatamente, potrebbero essercene altre migliaia. Ma verrà il giorno in cui il male russo perderà.Questo sarà il giorno stesso in cui prevarrà la nostra formula di pace. Quando sfrutteremo appieno tutte le possibilità della nostra unità. Qui e ora, vi esorto a prendere una decisione di base. Una decisione che sta alla base dello spirito scopo di questa nostra comunità... approvando questo nostro formato.Noi, leader europei, possiamo diventare i leader della pace. La nostra comunità politica può diventare una comunità europea di pace.Facciamolo! E che oggi sia il punto di partenza. Il punto da cui l'Europa e l'intero mondo libero si muoveranno per garantire la pace a tutti noi. È possibile".

Oggi, L'Ue ha adottato ufficialmente un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, l'ottavo, che include divieti all'importazione per un valore di 7 miliardi di euro e getta le basi per introdurre un tetto al prezzo del petrolio russo.