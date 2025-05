Il viaggio in Turchia di Zelensky? L'unico risultato ottenuto è l'incontro ad Ankara con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Così lo ha riassunto l'ufficio del presidente ucraino:

"Volodymyr Zelenskyy ha sottolineato di essere arrivato in Turchia accompagnato da una delegazione ucraina di alto livello, mentre la delegazione della Federazione Russa era composta da individui privi di mandato decisionale. Il Capo dello Stato ha sottolineato che, con questa mossa, la Russia ha dimostrato ancora una volta di non essere impegnata a porre fine alla guerra e di mancare di rispetto sia alla Turchia che agli Stati Uniti. L'Ucraina si aspetta una risposta decisa dai suoi partner.Allo stesso tempo, per non perdere nemmeno una fragile opportunità di negoziazione, il Presidente dell'Ucraina ha deciso di inviare a Istanbul una delegazione ucraina, guidata dal Ministro della Difesa Rustem Umerov.L'incontro ha anche affrontato la cooperazione all'interno della Coalizione dei Volenterosi e l'attuazione delle proposte elaborate. Il Presidente dell'Ucraina ha ringraziato la Turchia per la sua disponibilità a garantire il monitoraggio del cessate il fuoco, in particolare in mare. ..."

Putin si è rifiutato di incontrare di persona Zelensky in Turchia, inviando invece una delegazione, non di primo livello, guidata dall'ex ministro della Cultura, consigliere del presidente russo, Vladimir Medinsky, lo stesso che fu a capo dei colloqui con l'Ucraina del 2022 in Bielorussia e Turchia. Come annunciato da Zelensky, a trattare con Medinsky sarà il ministro della Difesa a guidare la squadra di Kiev.

Medinsky, in conferenza stampa, ha dichiarato di considerare questi negoziati come una continuazione del processo di pace di Istanbul, "che purtroppo è stato interrotto dalla parte ucraina tre anni fa. ... La delegazione è determinata a essere costruttiva e a cercare possibili soluzioni e punti in comune. ... Il compito dei negoziati diretti con la parte ucraina è quello di raggiungere prima o poi una pace duratura eliminando le cause profonde del conflitto", ha affermato.

Da parte americana, Rubio ha affermato che gli Stati Uniti attenderanno di vedere cosa accadrà nei colloqui di venerdì tra le delegazioni di Russia e Ucraina, per poi decidere un eventuale incontro tra Trump e Putin.

Trump, da Doha oggi si è recato negli Emirati Arabi Uniti, dove è stato accolto all'aeroporto internazionale di Abu Dhabi dallo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Su quanto stava accadendo in Turchia, il presidente americano ha detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, poco prima dell'atterraggio, che non accadrà nulla finché lui e Putin non si incontreremo".

E l'Europa?