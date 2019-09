Il secondo capitolo del film horror IT scatena l'omofobia nelle sale

Finalmente dopo due anni, IT, film che si ispira al romanzo omonimo del grande scrittore statunitense Stephen King è tornato nelle sale cinematografiche italiane con il secondo episodio.

Il seguito del film sta però scatenando diverse manifestazioni di carattere omofobo (con commenti e risatine) per due scene visualizzate all'inizio che mostrano un coppia di ragazzi gay che viene attaccata da un gruppo di giovani, con uno dei ragazzi che è poi ucciso dal pagliaccio Pennywise.

Da notare che nel primo film Pennywise era stato indicato dalla comunità LGBT come gay o, al limite, come un proprio simpatizzante. Nel seguito, non è più così... Pennywise è sorprendentemente "anti-queer".