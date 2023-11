Grande spettacolo e tanti vip per Miss Europe Continental: ha vinto per l'Ucraina con Yuliia Karpets.

La finalissima Europea di Miss Europe Continental si è conclusa con un grande successo e la vittoria di Yuliia Karpets per l'Ucraina. L’undicesima edizione del concorso ideato da Alberto Cerqua ha incantato il pubblico con un trionfo di bellezza alla Mostra d’Oltremare di Napoli nella scintillante cornice del teatro Mediterraneo ed un palco stellare e hollywoodiano che ha visto sfilare le tante Miss finaliste. Moltissimi media e un red carpet ricchissimo di ospiti hanno visto il coordinamento dello staff di Massmedia comunicazione che collabora col concorso internazionale fin dalle origini e ogni anno il patron Cerqua sa superarsi e mettere in moto una grande macchina con una marcia in più.

Perfetta ed elegante sempre Veronica Maya, conduttrice della serata che rinnova così il sodalizio stretto con Alberto Cerqua, con Marco Senise tra il pubblico, in qualità di Inviato Speciale, insieme a Maria Monsé, e Antonella Salvucci in forza dal backstage: un team perfetto e ormai collaudato . Sarà proprio Senise a condurre le prossime finali internazionali a Castelvolturno nella seconda metà di novembre . Una squadra forte che ha saputo garantire una serata di grande show con fascino e bellezza.

Una giuria internazionale così come il concorso stesso si è distinta con serietà per il verdetto finale della vincitrice: questo compito è stato affidato a Nelly Rai, Valentina Kishko, Veronica Corrente, Valentina Turatti tutte ex finaliste delle passate edizioni.

Il tappeto rosso ha visto protagonisti tanti volti molto popolari sotto i flash dei fotografi e le tante interviste: Beppe Convertini, uno dei conduttori più amati in Rai e forte di grandi ascolti , oggi in carica a Uno Mattina in famiglia , e il prossimo 24 novembre con Women for Women against Violence - Camomilla Award alle 23:15 su Rai3, una kermesse dedicata alla rinascita delle donne, ferite da una violenza o da un tumore al seno, che non smettono mai di combattere.

Non è mancato Alessandro Cecchi Paone col futuro marito Simone Antolini , e poi direttamente da Un posto al sole gli storici Patrizio Rispo e Marzio Honorato col regista della soap Bruno Nappi , e anche la bellissima Imma Pirone e Nelson sempre dalla fortunata soap opera targata Rai . E ancora dal programma di canale 5 Avanti un altro la prorompente Francesca Giuliano, e gli attori Raffaella Di Caprio e Massimiliano Morra.

Sono poi intervenuti l'attrice e attivista Stefania Zambrano , il mental coach Gianluca Benincasa autore di un atteso libro e protagonista delle ultime cronache rosa , Paky Maione da Amici , Marika Gambardella da Mare Fuori , e ancora altri attori Fabio Mazzari , Anna Capasso (nel cast dell'attesissimo musical Mare Fuori) , il musicista internazionale Sher B , e ancora dai successi di canale 8 la conduttrice e attrice Diletta Acanfora reduce con Convertini dal grande successo di Azzurro - storie di mare su rai 1 , il modello Nicola Coletta e il curvy model Dennis Scuderi su Tv8 con Savino ,Giuseppe Cossentino sceneggiatore regista Oscar del web.



Si ringraziano i partner di questa undicesima e scintillante edizione:

Ivoryone Swimwear,

L’Orafo Mediterraneo,

Oliver Weber Collection,

Curly’s Way.