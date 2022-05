Il principale appuntamento dedicato alla Digital Transformation of Things in Italia, IOTHINGS WORLD, torna il 15-16 giugno 2022 al Mediolanum Forum di Assago con tante attività in presenza: convegni, area espositiva, demo live, incontri e con l’ampliamento di pubblico dato dello streaming online dei convegni.

Tanti i temi di interesse in agenda: dagli scenari e progetti di trasformazione digitale alle problematiche di connettività, dallo sviluppo delle applicazioni nei diversi settori verticali quali energia, manifattura, agricoltura ma anche temi strettamente correlati all’IoT, quali Cybersecurity, reti 5G, piattaforme EDGE, AI & Data Analytics. Industry 4.0, MES e Digital Twins sotto i riflettori, anche con dimostrazioni live.

Un’iniziativa 100% B2B che rende possibile ai partecipanti entrare in contatto con tutti i protagonisti della filiera IoT per un confronto e uno scambio utile allo sviluppo del business e delle conoscenze.

Non solo: in contemporanea e in co-location, sviluppatori e professionisti in ambito IT potranno partecipare ad approfondimenti tecnologici con workshop e demo pratiche offerti nell'ambito di IOTHINGS ZONE, Il primo hub di incontro face-2-face e digitale in Italia dedicato all’ecosistema di IoT developers.

“IOTHINGS torna in presenza offrendo l’opportunità di incontrare le aziende e farsi coinvolgere in un reale networking, ma non perde la proposta on-line e sarà possibile vedere e ri-vedere i convegni online, come ormai in uso dalla pandemia in poi. La conferenza è infatti uno dei nostri asset migliori, la qualità dei contenuti proposti fa sì che il pubblico sia interessato ad ascoltare e partecipare. Un altro è sicuramente la capacità di organizzare incontri tematici riservati, i nostri close-Up Meetings che ottengono un grande apprezzamento“ sottolinea Gianluigi Ferri, CEO Innovability e ideatore IOTHINGS.

Appuntamento quindi il 15 e 16 giugno 2022 con IOTHINGS WORLD per incontrare i numerosi sponsor e partner tra cui: 221E - ACAL-BFI - ASTREL GROUP – BERGAMO SVILUPPO - BLEB TECHNOLOGY – CONSORZIO INTELLIMEC - CT CONSULTING – CYSEC - D/VISION LAB – EVERYNET - FUTURA GROUP - GALGO ELECTRONICS – GEMINO - GREEN MOD – INFINEON – INTEL - KORE – MAC – MIDORI – NEORURALE HUB - PRADELLA SISTEMI - PWM SEMICONDUCTORS – UBLSOFTWARE – RETELIT – SOGETEL – SYSCONS - TEAL BLUE – THE NEXT FACTORY - WENVENT

Per informazioni e per registrarsi : iothings.world/

: iothings.world/ Per conoscere IOTHINGS ZONE: www.iothingszone.com/



Social Media:



Informazioni su INNOVABILITY:

Innovability dal 2000 è il punto di riferimento italiano della filiera di operatori nel settore delle tecnologie digitali “disruptive”– in particolare M2M / Internet of Things, AI, Robotics, Wearable e AR/VR – e organizzatore di manifestazioni fieristiche, eventi, convegni e seminari formativi che offrono occasioni di dibattito, confronto, scambio commerciale e networking tra aziende, istituzioni e mercati.



Contatti: