Presentato il 1 marzo 2022 in Vaticano, presso il Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Campo Santo, l’ottavo volume dell’Opera omnia di Joseph Ratzinger. Il volume, pubblicato per i tipi della Libreria Editrice Vaticana (LEV), si intitola: “Chiesa segno tra i popoli„.

Si tratta di un volume in cui si ritrova una grande ricchezza perché Ratzinger è indubbiamente uno dei più esimi teologi del nostro tempo.

Carisma, teologia e storia fanno del concetto di bellezza una cifra fondamentale del pensiero di Ratzinger il quale nel corso della sua esistenza ha avuto un’osmosi continua anche con le idee , tra gli altri, di Romano Guardini e di Henri de Lubac.

L’ Ecumenismo e la Cultura dell‘Umanesimo sono stati gli elementi fondanti del suo ministero così come il concetto di perdono, di grande rilevanza soprattutto oggi.

Hanno partecipato alla presentazione del volume Giulio Tremonti Presidente dell‘Aspen Institute Italia, il Cardinale Paul Josef Cordes e Padre Federico Lombardi.