Formula 1, domenica a Sochi per Vettel potrebbe essere l'ultima occasione per aggiudicarsi il mondiale

Alla partenza del Gran Premio di Russia che si disputerà a Sochi domenica prossima, Lewis Hamilton avrà 40 punti di vantaggio su Sebastian Vettel nella corsa al mondiale piloti. Il numero di gran premi diminuisce con l'avvicinarsi al finale della stagione e aumentano le probabilità che potrebbero rendere la prossima gara decisiva.

Dopo aver perso l'occasione per vincere su due piste favorevoli alla propria vettura, la scuderia di Maranello dovrà sfatare un tabù che vede la Mercedes sempre vittoriosa sulla pista russa, dal primo gran premio disputatovi nel 2014. E, visto come sta andando il campionato, la Ferrari non potrà neppure contare su Bottas che a Sochi è fortissimo ma che, se servirà, farà il gioco del proprio compagno di squadra, mentre non è così scontato che ciò possa accadere per quanto riguarda Raikkonen.

In ogni caso, non è neppure da dimenticare che lo scorso anno Vettel è arrivato secondo di un soffio proprio dietro al finlandese della Mercedes. Vettel, comunque, ha bisogno di riconquistare punti su Hamilton ed una vittoria è quasi indispensabile.

Ma su questa pista, la rossa non potrà neppure contare su un possibile aiuto indiretto da parte di Red Bull, visto che sul tracciato di Sochi la scuderia austriaca non è mai stata particolarmente brillante.

Il tracciato di Sochi è lungo 5,7 km, il quarto circuito per lunghezza dopo Spa, Baku e Silverstone. Il punto che più lo caratterizza è la curva 3, con un arco a sinistra di 750 metri che sbocca poi a destra, nella stretta curva 4. Tra le singolarità del tracciato vi è anche quella legata ai pneumatici, con l'indicazione che è preferibile non effettuare soste visto che nessuno si è mai classificato tra i primi quattro dopo aver fatto due o più pit stop.

Soft, ultrasoft e hypersoft la scelta di Pirelli per le mescole portate in Russia. Per quanto riguarda il meteo, infine, a Sochi finora non vi è mai stata pioggia e anche quest'anno pare che la tradizione verrà mantenuta con una temperatura tra i 22 e i 24 gradi.

La partenza del Gran Premio è fissata per le 13:10.