La stagione '23 - '24 di Circus beatclub, la disco simbolo del divertimento a Brescia e non solo è iniziata col botto, l'ultimo weekend di settembre e continua alla grande anche a novembre '23 dopo un Halloween party da urlo.



Venerdì 3 novembre '23 il ritmo irresistibile di Circus beatclub Brescia riparte con un party universitario firmato OffBeat e UNI BS In Da Club. E' un appuntamento decisamente scatenato per iniziare il weekend nel modo giusto.



Sabato 4 novembre ecco il party Crush, che sul palco mette Alexander Rya, artista che ha iniziato il suo percorso durante la pandemia, pubblicando sui canali social le sue produzioni e dj set. Classe 2002, ha già collezionato decine di milioni di visualizzazioni e ricevuto il supporto di grandi artisti italiani come Fedez, Blanco, Ariete, Alfa, Tananai, Random Solo, Emanuele Aloia, Psicologi, Lortex e attirando l'attenzione di dj internazionali come Angemi. Ha collaborato con alcune delle più importanti etichette discografiche in Italia e nel mondo come Atlantic Records, Universal Music Italia, Epic Records e Warner Music Italy. Tra i suoi dischi, ecco "Cuore in gola" in collaborazione con Alfa, che solo su Spotify conta quasi un milione e mezzo di ascolti.



Il weekend successivo ecco invece tre party e come sempre il giovedì, ovvero il 9 novembre, arriva Rehab, che propone sonorità hip hop anche internazionali ed il ritmo di Jay K e O' Neal. Sono professionisti del groove, quando sono loro in console è impossibile resistere. Il weekend prosegue venerdì 10 novembre con l'appuntamento OffBeat ed una festa dedicata ad un classico, Grease. Si chiude sabato 11 novembre con Grease, brillantina.



Venerdì 17 novembre la festa per OffBeat, è Vida Loca, dal ritmo pop, hip hop latin e internazionale, mentre sabato 18 al Circus beatclub Brescia per il party Crush la festa è Humble, umile ma folle. Ecco poi per domenica 19 novembre un nuovo appuntamento Panorama, il secondo, con Albert Marzinotto, un vero top dj italiano dal groove decisamente house.



La settimana successiva, quella che chiude novembre dal punto di vista dei party, le feste in programma sono ben 4: martedì 21 novembre c'è un evento privato, Dies Party. Giovedì 23 novembre tornano le sonorità hip hop di Rehab, con un guest d'eccezione, Master Freeze, uno dei simboli della storia dell'hip hop italiano. Venerdì 24 e sabato 25 novembre ecco infine altri due appuntamenti: con OffBeat e tanti special guest e poi Crush.



Come ogni anno, ed è un vero record nel panorama italiano, anche per la stagione '23 - '24, Circus beatclub si rifà il look: alle pareti un color ghiaccio scuro perfetto per il futuro (e pure per il presente), impianto luci tutto nuovo, schermi e mirrorball che si muovono durante la serata, nuovi divani, nuova console a cui si accede in modo diverso... chi balla al Circus balla sempre nello stesso club, certo, ma proprio da questa stagione il club sarà sempre diverso grazie ad allestimenti, scenografie ed interventi particolare.



Lo slogan mette energia: : "future is now", il futuro è adesso. Il ritmo del video disponibile sui social è forte ed elettronico, ma la voce che lo accompagna è calda, latina, come a mettere insieme la forza i suoni del futuro con la voglia di far tardi con il sorriso, con gli amici di sempre - è tutto visibile qui: Istagram.com/p/Cxa8uxktZYM/ -.



Il video che presenta la nuova stagione di Circus beatclub a Brescia in realtà inizia con il racconto di ciò che è stato: 25 anni di notti in via Dalmazia. Il locale infatti ha iniziato la sua lunga storia nel 1999. 25 anni di divertimento, dance, musica, show. Come scrive lo staff sui social, the Club is back. Con ben 4 serate molto diverse tra loro.



Il giovedì è Rehab, con sonorità hip hop anche internazionali ed il ritmo di Jay K. La domenica Panorama porta in console per ogni serata un top dj italiano attivo in mezzo mondo che sarà resident di un appuntamento già molto atteso, dedicato ad un pubblico che si accontenta solo del meglio. Ecco poi il venerdì e il sabato, da sempre il cuore del divertimento pop al Circus beatclub, che è gestito anche in questa stagione '23 ' - '24 dal gruppo guidato da Antonio Gregori, lo stesso che ha portato al successo anche MOLO a Brescia, grande disco estiva ed il River a Soncino (Cremona), aperto tutto l'anno. Il venerdì al Circus è OffBeat, una notte dedicata a sonorità sempre diverse e scatenate, mentre il sabato è Crush, dedicato agli artisti della Circus Family: Toma e Brio alla voce, Dr.Space in console e tanti, tanti altri.



