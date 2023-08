È di Marco Bezzecchi (Mooney VR46) il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP d'Austria, che con la sua GP22 ha fatto registrare il nuovo record del Red Bull Ring con il tempo di 1:28.533, seguito dall'Aprilia di Maverick Vinales e dalla Ducati di Francesco Bagnaia, distanziati rispettivamente di 44 e 288 millesimi.

Solo quarto tempo con oltre 3 decimi di ritardo per Brad Binder, primo dei due piloti KTM che sono chiamati a salire sul podio in quello che è il gran premio sul circuito di casa. Peggio di lui, però, ha fatto il suo compagno di team Jack Miller, 14°con un ritardo di quasi 9 decimi.

A completare l'elenco dei dei 10 piloti che accedono direttamente alla Q2 troviamo dal quinto posto, nell'ordine, Johann Zarco e Jorge Martin, entrambi su Pramac, Aleix Espargaró, con l'altra Aprilia, Alex Marquez con la Ducati del team Gresini, Fabio Quartararo su Yamaha e Miguel Oliveira su CryptoDATA RNF. Fuori dalla lista dei primi dieci ci sono Luca Marini (11°) e Marc Marquez (13°).

Da registrare una caduta per fortuna senza conseguenze per Enea Bastianini, sedicesimo, che ancora non sembra aver trovato il giusto feeling con a nuova moto, causa anche lo sfortunato inizio di stagione.

Le qualifiche della MotoGP si svolgeranno sabato a partire dalle 10:50, seguite dalla Sprint Race (14 giri) alle 15.