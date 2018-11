Fabrizio Voghera: “Inconscio Subliminale”. Emanuele Ignaccolo scrive per il cantante, musicista e attore un brano dedicato al mondo dell’inconscio

Inconscio subliminale” è un’analisi autobiografica del suo autore Emanuele Ignaccolo sulla dimensione dei sogni inconsci:

«Sicuramente la tradizione folcloristica siciliana e religiosa, oltre che la smorfia, in parte hanno contribuito nell’ispirarmi, senza perdere però la componente medico-psicologica legata alla mia attività. In pratica volevo descrivere dal punto di vista medico come si arriva all'essere coscienti di una sensazione o di un sogno, come lo si fa affiorare tramite autoanalisi, o come pure si cerca una spiegazione nel lotto o nella cabala piuttosto che in altre forme di conoscenza». Emanuele Ignaccolo

La voce è di Fabrizio Voghera, noto interprete italiano di musical (Notre Dame de Paris, Romeo e Giulietta, Otello – L’ultimo bacio), che ha saputo conferire ulteriore classe ed eleganza al brano.

La direzione artistica è affidata a Emanuele Chirico, pianista, compositore e arrangiatore italiano che è stato direttore dell'Orchestra Filarmonica di Milano. Il Maestro ha arrangiato canzoni cantate da Antonella Ruggiero, Francesco Guccini, Modà, Cheryl Porter, Gen Rosso, Gen Verde e molti altri. Ha composto musiche per Rai, Mediaset, National Geographic Channel, e come arrangiatore ha prodotto oltre 50 dischi più 3 album come compositore pianista che fanno parte della sua collana strumentale. Ha inoltre tenuto concerti e workshop in molti paesi d'Europa, America, Africa e Asia.

Testo: Emanuele Ignaccolo

Arrangiamento e direzione musicale, pianoforte, tastiere e programmazioni: Emanuele Chirco

Compositori: Andrea Immovilli e Federico Fantini

Chitarre elettriche: Luca Colombo

Registrazione voci: Fabrizio Ronco

Autoproduzione

Radio date: 2 novembre 2018

BIO

Fabrizio Voghera

Attore, cantante, musicista, compositore, è stato protagonista nel doppio ruolo di Quasimodo e Frollo nello spettacolo musicale “Notre Dame de Paris”, oltre che protagonista in “Romeo e Giulietta” di Riccardo Cocciante. Ha collaborato come autore dei testi allo spettacolo musicale “Cavalia” attualmente in tourneè nel mondo. Nell’ultimo anno ha scritto musiche e liriche di “Otello - L’ultimo bacio” opera musical originale nella quale riveste il ruolo da protagonista interpretando il ruolo di Otello.

