Esce il nuovo inedito del cantautore

Dall’’8 Marzo“ Padre o figlio”,il sesto singolo inedito del cantautore pescarese Marco Di Genova autore e musicista introspettivo, amante e curioso da sempre dell´aspetto psicologico della mente umana, che trasmette nei testi delle sue canzoni. Il brano, già dal titolo, fa presupporre una domanda ed è dedicato al concetto di figlio, ma allo stesso tempo troviamo la figura del padre che si accorge, senza paure e pregiudizi, che può essere sano e divertente invertire i ruoli. Nella canzone ancora una volta Di Genova ci invita a trovare strategie e modi di esprimersi per conoscerci meglio e di conseguenza vivere meglio, con testi che giocano con il “senso della vita” ed esprimono l’essenza di ciò che lo circonda.



Amante del sorriso, trova nell’approccio ironico ed acuto il filo rosso per descrivere aspetti della vita, frutto anche di un’attenta osservazione e del percorso di studi per il conseguimento della laurea in psicologia clinica. Artisticamente inizia come vocalist in diverse formazioni musicali locali, per poi cominciare a produrre i propri inediti; pubblica il primo singolo “Microchip” nel 2021, poi “Arancione Liscio” nel 2022, seguito da “Tana Libera Tutti”, un altro tassello importante del suo percorso artistico. Lo scorso Novembre pubblica “Questo spazio irrazionale” altro brano inedito seguito il 30 Gennaio da "Ricordi storti", brano che ha promozionato a Sanremo durante la settimana del Festival.



Di Genova ama il mare ed è anche un’ esperto skipper ma il suo paradiso rimane la musica che lega spesso anche al teatro, mixando sonorità e testi che invitano a riflettere, come nel progetto “Inediti e Pensieri”, ispirato alla forma artistica del “teatro- canzone” e presentato in diverse realtà locali.

