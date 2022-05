Di seguito sono riportati alcuni passaggi del discorso della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen al World Economic Forum di Davos.

È difficile credere che oggi a Davos si parli di guerra. Lo spirito di Davos è l'antitesi della guerra. Si tratta di stringere legami e trovare insieme soluzioni per le grandi sfide che dobbiamo affrontare. Negli ultimi anni abbiamo cercato modi intelligenti e sostenibili per combattere il cambiamento climatico; e come plasmare la globalizzazione in modo che tutti possano beneficiarne; come rendere la digitalizzazione una forza positiva e mitigarne i rischi per le nostre democrazie. Davos è tutto incentrato sulla creazione di un futuro migliore, insieme. Questo è ciò di cui dovremmo parlare qui oggi. Dobbiamo invece affrontare i costi e le conseguenze della guerra per scelta di Putin. Il playbook dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina arriva direttamente da un altro secolo. Trattare milioni di persone non come esseri umani ma come popolazioni senza volto da spostare o controllare, o porre come cuscinetto tra le forze militari. Cercando di calpestare le aspirazioni di un'intera nazione con i carri armati. Questa non è solo una questione di sopravvivenza dell'Ucraina. Non è solo una questione di sicurezza europea. Questo mette in discussione il nostro intero ordine internazionale. Ed è per questo che contrastare l'aggressione russa è un compito dell'intera comunità globale.L'Ucraina deve vincere questa guerra.E l'aggressione di Putin deve essere un fallimento strategico. Faremo tutto il possibile per aiutare gli ucraini a prevalere e riprendere il futuro nelle loro mani. Per la prima volta nella nostra storia, l'Unione europea fornisce aiuti militari a un paese sotto attacco. Stiamo mobilitando il nostro pieno potere economico. Le nostre sanzioni e l'auto-sanzione da parte delle stesse aziende stanno prosciugando l'economia russa e la macchina da guerra del Cremlino. I nostri Stati membri si prendono cura di sei milioni di rifugiati ucraini e di otto milioni di sfollati interni. E parallelamente, l'Ucraina ha bisogno di un sostegno diretto al bilancio ora per mantenere l'economia in funzione: pensioni, stipendi, servizi di base. Abbiamo proposto oltre 10 miliardi di euro di assistenza macrofinanziaria, il più grande pacchetto di assistenza macrofinanziaria mai concepito dall'Unione europea per un paese terzo. Anche altri paesi, a cominciare dagli Stati Uniti, stanno facendo del loro meglio. Si tratta di un'operazione di soccorso economico senza precedenti nella storia recente. Questo è nel breve termine. Ma è necessario fare di più. Con la stessa determinazione, aiuteremo, mano nella mano, l'Ucraina a risorgere dalle ceneri. [ ... ]Stiamo assistendo a come la Russia stia armando le sue forniture energetiche. E questo sta avendo ripercussioni globali. Sfortunatamente, stiamo vedendo lo stesso modello emergere nella sicurezza alimentare. L'Ucraina è uno dei paesi più fertili del mondo. Anche la sua bandiera simboleggia il paesaggio ucraino più comune: un campo di grano giallo sotto un cielo blu. Ora, quei campi di grano sono stati bruciati. Nell'Ucraina occupata dalla Russia, l'esercito del Cremlino sta confiscando scorte di grano e macchinari. Per alcuni, questo ha riportato alla memoria ricordi di un passato oscuro: i tempi dei sequestri sovietici dei raccolti e la devastante carestia degli anni '30. Oggi, l'artiglieria russa sta bombardando i depositi di grano in tutta l'Ucraina, deliberatamente. E le navi da guerra russe nel Mar Nero stanno bloccando le navi ucraine piene di grano e semi di girasole. Le conseguenze di questi atti vergognosi sono sotto gli occhi di tutti. I prezzi globali del grano sono alle stelle. E sono i paesi fragili e le popolazioni vulnerabili a soffrirne di più. I prezzi del pane in Libano sono aumentati del 70% e le spedizioni di cibo da Odessa non sono riuscite a raggiungere la Somalia. E per di più, la Russia sta ora accumulando le proprie esportazioni di cibo come una forma di ricatto, trattenendo le forniture per aumentare i prezzi globali o commerciando grano in cambio di sostegno politico. Questo è: usare la fame e il grano per esercitare il potere.Ancora una volta, la nostra risposta è e deve essere quella di mobilitare una maggiore collaborazione e sostegno a livello europeo e globale. In primo luogo, l'Europa sta lavorando duramente per portare grano sui mercati globali. Attualmente ci sono 20 milioni di tonnellate di grano bloccate in Ucraina. L'esportazione abituale era di 5 milioni di tonnellate di grano al mese. Questo è ora sceso a 200mila di tonnellate. Facendolo uscire, possiamo fornire agli ucraini le entrate così necessarie in questo momento e al Programma alimentare mondiale le forniture di cui ha un disperato bisogno. Per fare questo, stiamo aprendo strade di solidarietà, che collegano i confini dell'Ucraina ai nostri porti. Stiamo finanziando diverse modalità di trasporto. In modo che il grano dell'Ucraina possa raggiungere i paesi più vulnerabili del mondo. In secondo luogo, stiamo intensificando la nostra produzione per allentare la pressione sui mercati alimentari globali. E stiamo lavorando con il Programma alimentare mondiale in modo che le scorte disponibili e i prodotti aggiuntivi possano raggiungere i paesi vulnerabili a prezzi accessibili. La cooperazione globale è l'antidoto al ricatto della Russia.Terzo, stiamo aiutando l'Africa a diventare meno dipendente dalle importazioni di cibo. Solo 50 anni fa, l'Africa produceva tutto il cibo di cui aveva bisogno. Per secoli paesi come l'Egitto sono stati i granai del mondo. Poi il cambiamento climatico ha reso l'acqua scarsa e il deserto ha inghiottito centinaia di chilometri di terra fertile, anno dopo anno. L'Africa è ora fortemente dipendente dalle importazioni di cibo e questo la rende vulnerabile. Pertanto, un'iniziativa per aumentare la capacità produttiva dell'Africa sarà fondamentale per rafforzare la resilienza del continente. La sfida è adattare l'agricoltura a un'età più calda e secca. Le tecnologie innovative possono aiutarci a fare il salto di qualità. Le aziende di tutto il mondo stanno già testando soluzioni high-tech per un'agricoltura climaticamente intelligente. Per questo sto lavorando con il presidente al Sisi per affrontare le ripercussioni della guerra con un evento sulla sicurezza alimentare e soluzioni in Europa e nella regione. È tempo di porre fine alle dipendenze malsane. È tempo di creare nuove connessioni. È tempo di sostituire le vecchie catene con nuovi legami. Superiamo questa grande sfida in cooperazione, nello spirito di Davos.