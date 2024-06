Il tentativo di lancio della navicella Starliner della Boeing, con astronauti a bordo, previsto per quiesto sabato alle 12:25 ora locale della Florida è stato nuovamente annullato, mentre gli astronauti erano a bordo in attesa che il razzo Atlas V della United Launch Alliance li portasse in orbita.

Il count down si è interrotto e gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Suni Williams sono stati fatti uscire dalla navicella e torneranno negli alloggi a loro destinati.

Ancora non è stato reso noto il motivo del nuovo stop alla missione il cui lancio, circa un mese fa, era stato rimandato per un problema ad una valvola del razzo Atlas V.