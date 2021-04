Da questa settimana, a parte misure diverse di carattere regionale o comunale (come ad esempio quella della Puglia che su richiesta consente agli studenti di poter proseguire nella Dad), le scuole italiane riapriranno alle lezioni in presenza. Lo ha deciso il governo Draghi.

Dato che la cosiddetta Dad, Didattica a distanza, non è stata considerata efficace a causa del fatto che non tutti i ragazzi avevano le stesse opportunità minime indispensabili per seguirla, ostacolando peraltro il bisogno di socializzare degli studenti che a dire degli esperti fino all'età adolescenziale sarebbe imprescindibile, l'attuale esecutivo ha deciso che dopo le festività pasquali tutti gli studenti avrebbero dovuto ritornare in classe.

La decisione però arriva nel momento in cui i dati indicano che l'Italia sta lentamente uscendo dalla terza ondata di contagio Covid, con i ricoveri che hanno raggiunto il cosiddetto picco, ma che non stanno ancora drasticamente calando. Non solo. I ricoveri nelle terapie intensive, secondo gli ultimi dati, sono stabili e sopra la soglia di attenzione rappresentata dal 30% di occupazione della disponibilità dei posti letto.

La Francia, che con i dati del contagio è messa leggermente peggio dell'Italia, ha deciso di prolungare le chiusure, scuole comprese, fino alla fine di aprile.

La riapertura delle scuole in Italia avviene - in parte per la disorganizzazione di alcune regioni, in parte per la carenza di disponibilità dei vaccini - con le vaccinazioni che finora hanno interessato solo una parte delle persone a rischio. A non essere ancora vaccinate sono buona parte degli anziani che non vivono nelle RSA e quasi tutte le persone al di sotto dagli 80 ai 60 anni di età. Anche moltissime persone immunodepresse, malati oncologici e/o cronici, non sono stati vaccinati... neppure con la prima dose!

Pertanto il numero di persone a rischio, cioè di persone che se contagiate hanno maggiori possibilità di altre di finire non solo in ospedale ma anche in terapia intensiva, è ancora molto elevato. Queste persone vivono in famiglia, insieme a figli e nipoti.

Permettendo la riapertura delle scuole, statisticamente, si favorirà l'aumento dei contatti tra persone diverse, anche tra quelle inconsapevolmente positive, ed il contagio Covid, inevitabilmente, aumenterà. Questa non è una profezia campata in aria, ma la semplice applicazione di quanto finora il coronavirus ci ha insegnato... anche senza essere epidemiologi!

Gli epidemiologi, però, di recente ci hanno anche informato che il virus che circola in Italia è rappresentato quasi interamente dalla variante inglese del SARS-CoV-2, mentre una piccola percentuale del contagio è causata da quela brasiliana. In pratica stiamo parlando di varianti molto più contagiose. La viariante inglese, è sicuramente più letale in funzione in funzione del fatto di essere più contagiosa, ma non è ancora del tutto certo se sia addirittura anche più letale in sé.

Pertanto, in una situazione di fatto che registra una circolazione del virus molto elevata, un ancora insufficiente numero di vaccinazioni effettuate tra la popolazione più a rischio, siamo certi che sia stato corretto consentire la riapertura delle didattica in presenza? Una decisione, evidentemente, più politica che logica, per soddisfare il bisogno di propaganda di alcune delle forze politiche che supportano il governo Draghi.

Lo capiremo entro le prossime due settimane dal numero dei nuovi casi di contagio e da quello dei ricoveri. Ma una volta che sapremo che la decisione è stata sbagliata, non potremo però "correggere" il numero dei morti che ne saranno diretta conseguenza. Ma di quelli, i professionisti della propaganda politica che bivaccano in Parlamento non sembrano preoccuparsene, perché molti degli italiani che li votano non si rendono neppure conto del problema. E per quei politici questa è l'unica cosa che conta.