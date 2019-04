Forza Nuova espone uno striscione fascista nei pressi del Colosseo

Per paura di essere scavalcata a destra da CasaPound, Forza Nuova ha sentito il bisogno di recuperare terreno, così, nel centro di Roma con il Colosseo sullo sfondo ha esposto in bella mostra uno striscione con su scritto "Mussolini per mille anni", per ricordarne l'anniversario della morte.

L'Ansa, poi, riporta il contenuto di un post sulla pagina Facebook di Forza Nuova che però non è più visibile. Ecco che cosa vi era scritto, sempre in relazione all'argomento duce: "Contro vecchi e nuovi partigiani, contro sbirri, toghe e pennivendoli. Contro vili, prudenti e traditori, contro i servi di Soros, contro Bruxelles e la Nato. Contro ogni antifascismo. Onore eterna all'ultimo dei Cesari! Per l'Italia di oggi e di domani il suo esempio la nostra lotta".

Ormai, rispetto al passato, Forza Nuova ammette apertamente di essere una forza politica fascista, anche facendo notare l'ipocrisia della Lega e di Salvini al riguardo, come ben dimostra quanto riportato di seguito.







Adesso la situazione politica in Italia è la seguente. Matteo Salvini fa la parodia di Mussolini e fa l'occhiolino ai fascisti che, a loro volta, si sentono finalmente sdoganati ed hanno cominciato, ogni giorno sempre di più, a mostrarsi per quello che sono, senza più timori e reticenze.

Fino a qualche anno fa se uno si fosse azzardato a definire fascista Forza Nuova sarebbe stato querelato per diffamazione. Oggi avviene l'esatto contrario.

Intanto, il ministro dell'Interno evita di chiamare i fascisti con il loro nome e cataloga con "far casino" una manifestazione fascista.

Infine, c'è qualcuno che continua a sostenere che tutto ciò non dovrebbe preoccuparci.