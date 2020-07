A partire dalla seconda metà del 20° secolo, tra gli archeologi nordamericani la teoria che il popolo Clovis era stato il primo a raggiungere le Americhe circa 11.500 anni fa era data come acquisita.

Come avevano fatto i Clovis ad arrivare? Ovviamente camminando dalla Siberia all'Alaska durante l'ultima era glaciale, attraversando la Beringia, ponte naturale sullo Stretto di Bering creatosi durante quel periodo. Da lì avanzarono verso sud lungo un corridoio libero dai ghiacci a est delle Montagne Rocciose, nell'odierno Canada occidentale.

E gli archeologi, per questo, avevano attribuito ai Clovis la responsabilità di aver contribuito all'estinzione dei grandi mammiferi come mammut e mastodonte, oltre a quella di varie specie di orsi presenti fino alla fine dell'ultima era glaciale.

Ma già negli anni '70 la teoria che i primi insediamenti umani nelle Americhe risalissero a 11.500 anni fa cominciò a vacillare, finché negli anni '80 ne emersero prove evidenti a Monte Verde, in Cile, grazie alla presenza di un insediamento umano databile a partire già da 14.500 anni fa. E dagli anni 2000, furono scoperti altri siti pre-Clovis, compreso il sito di Buttermilk Creek nel Texas centrale, che testimoniavano la presenza dell'uomo in America già 15.500 anni fa.

Adesso, in base ai ritrovamenti nella grotta di Chiquihuite, nel Messico centrale, la presenza dell'uomo in America è indicata a partire da 33mila anni fa, come dimostra uno studio pubblicato sulla rivista Nature.

All'interno della grotta di Chiquihuite, il team di ricercatori, scavando una sezione stratigrafica (una sequenza di strati di terreno disposti nell'ordine in cui si sono depositati) profonda 3 metri, ha trovato circa 1.900 manufatti in pietra realizzati nel corso di migliaia di anni.

I ricercatori sono stati in grado di datare ossa, carbone e sedimenti associati agli strumenti in pietra, usando due tecniche scientifiche di datazione: il classico radiocarbonio (C-14) e la datazione tramite luminescenza (OSL), che misura l'ultima volta che i sedimenti sono stati esposti alla luce. Entrambi i metodi di misurazione hanno dato risultati concordanti.