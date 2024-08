Atalanta, Gasperini: “Contro il Real con il solito entusiasmo, Koopmeiners vittima”

Atalanta a Varsavia per la finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid. “Veniamo col solito entusiasmo e senza difficoltà, Retegui è pronto per giocare”, racconta Gasperini, che deve scegliere se schierare l’italoargentino Pasalic al centro dell’attacco. Assente Koopmeiners per motivi di mercato: “Teun vittima di una situazione a orologeria, dispiace non essere riuscito a convincerlo”, assicura l’allenatore.



Clamoroso a Napoli: Brescianini fa le visite mediche, ma poi l’affare salta

Visite mediche superate, ma niente firma con il Napoli per Brescianini. Il club partenopeo prova a cambiare le condizioni del trasferimento e l’affare con il Frosinone salta, ora c’è il forte inserimento dell’Atalanta.



Napoli, Manna a Londra a caccia del blitz: ore calde per Lukaku e Gilmour

Il Napoli accelera sul mercato e in attesa della fine delle visite mediche di Marco Brescianini è alle prese con altre due operazioni in entrata, molto calde. Secondo quanto riportato da Sky Sport il direttore sportivo azzurro, è partito per Londra per un blitz che riguarda due giocatori: Billy Gilmour e Romelu Lukaku.



Il centrocampista è la prima scelta

Ormai da settimane il Napoli ha messo nel mirino il giocatore del Brighton, ritenuto la prima scelta in mediana da Antonio Conte. La distanza continua a esserci, visto che il club azzurro è arrivato a offrire 10 milioni di euro per il mediano, ai quali aggiungere qualche bonus, ma gli inglesi ne chiedono 12, più tre di bonus.



Blitz anche per Lukaku

Non c’è però solo Gilmour nella mente del Napoli. La trattativa ancora più importante è infatti quella che porta a Romelu Lukaku, chiesto a gran voce da Antonio Conte. Gli azzurri hanno fatto un’offerta verbale al Chelsea per 25 milioni di euro più 5 di bonus e aspettano ora a breve la risposta del club inglese. Manna resterà a Londra per almeno un paio di giorni, nei quali avrà vari appuntamenti sia con il Brighton che con il Chelsea, per provare a regalare il prima possibile i due calciatori al suo allenatore.



Milan, si ferma Pulisic: niente trofeo Berlusconi

Stasera a San Siro ultimo test per il Milan in vista dell’esordio in campionato contro il Torino, ma tra i rossoneri non ci sarà Christian Pulisic. Il fantasista americano ha subito una botta alla caviglia in allenamento e non farà parte della lista dei convocati per la gara di stasera a cui assisterà dalla tribuna anche il patron di RedBird Gerry Cardinale, arrivato ieri in Italia e in visita successivamente a Milanello. Pulisic, si legge, dovrebbe comunque recuperare per sabato sera ed essere regolarmente in campo contro il Toro.



Coppa Italia, avanti Cagliari, Lecce, Pisa e Salernitana

Chiuso il turno dei 32esimi di Coppa Italia. Il Pisa di Pippo Inzaghi va a vincere 3-0 a Frosinone conquistando i 16esimi. Con una rete nel finale di Krstovic il Lecce batte 2-1 il Mantova e va avanti. In serata passano il turno anche il Cagliari sulla Carrarese e la Salernitana ai rigori sullo Spezia.