L'incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto.

Questa la nota pubblicata prima delle 19 di questo martedì dal club nerazzurro a seguito della riunione cui hanno partecipato il presidente Steven Zhang, l'amministratore delegato Beppe Marotta, l'altro amministratore delegato Alessandro Antonello, il direttore sportivo Piero Ausilio e, naturalmente, il tecnico Antonio Conte.

La riunione si è resa indispensabile dopo l'ennesima uscita di Conte subito dopo la sconfitta della squadra, ad opera del Siviglia, nella finale di Europa League.

Stamattina, in molti erano pronti a scommettere sull'addio, o considerando i soldi in ballo, sul licenziamento di Conte, anche perché la proprietà, secondo i bene informati, si era infastidita, e anche parecchio, per l'ennesimo sfogo, anche se Marotta assicurava che ogni divergenza era stata appianata.

Nelle scorse ore era stato fatto il nome di Allegri come il candidato più accreditato alla sostituzione di Conte sulla panchina dell'Inter.

Un'eventualità che non si è concretizzata, ma non è da escludere che il nome di Allegri non possa essere ancora tirato in ballo in un futuro non troppo lontano, visto che è difficile credere che Conte abbia d'improvviso deciso di mettere da parte la sua perenne insoddisfazione e non possa fare a meno di manifestarla al primo passo falso della sua squadra.