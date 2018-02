Il gioco dei mimi. Teatro Cyrano, 8 e 9 marzo

Il gioco dei Mimi

…6 personaggi in cerca d’attore…



regia Riccardo Benedetti e Sara Gianvincenzi

con la partecipazione straordinaria di Beatrice De Mei e Flavio Benedetti.

8 – 9 marzo 2018

Una commedia di costume brillante, in cui tre coppie di mezz’età male assortite al proprio interno e fra di loro, con un bel gioco di contrasti, si ritrovano ogni sabato a casa di una di queste coppie.

Ci sono Ernesto ed Eloisa, i colti intellettuali di sinistra, in crisi per il riflusso politico e per l'età; Marianna e Carlo Alberto, rampolli di una fatua nobiltà, anche loro in crisi d'identità nell’era della ricchezza globalizzata; i padroni di casa, Dori e Marcello, cafoni arricchiti, che hanno dedicato la loro vita all’accumulo di denaro.

Segreti, tradimenti, aspirazioni, sogni e delusioni in una girandola di colpi di scena esilaranti “frullati” dentro una macchina comica che, con un occhio a Pirandello e a Woody Allen, porta al parossismo sia certe dinamiche della coppia e la loro divertente assurdità, ma anche e soprattutto la fantasia e la magia del teatro.





Luci e Fonica: Blue in The Face

Costumi: Simone Luciani

Scenografia: Patrizio De Paolis

Produzione: Blue In The Face



Teatro Cyrano

Via di Santa Maria Mediatrice 22

www.teatrocyrano.net



Orari spettacoli:

ore 21.00



Biglietti:

poltronissima 20,00 euro

poltrona 15,00 euro

III settore 8,00

Biglietti acquistabili presso il botteghino, nei punti vendita Ciaotickets, oppure al link

https://www.ciaotickets.com/location/teatro-cyrano-roma

Riduzioni, abbonamenti e convenzioni al link:

http://www.teatrocyrano.net/spettacoli/abbonamenti.html#.Wj0s_FPhDyM



Ufficio stampa: Flaminio Boni, comunicazione@flaminioboni.it