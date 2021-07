Dopo l'esordio decisamente fortunato dello scorso weekend, culminato con la vittoria dell'Italia agli Europei di calcio, a Fiumicino (Roma), continua una rassegna di sei weekend caratterizzati da musica, drink and food. La location è Sale – Fish and Spirits di Fiumicino, uno spazio che da oltre quattro anni, è un punto di riferimento a Fiumicino per gli amanti della buona cucina di pesce e della mixology di qualità.

Sabato 17 e domenica 18 luglio il sound è decisamente funk. Anzi, come dice il titolo, la proposta è "Mixology in Funk". Al mixer con Gabry Venus, anche Riccardo di Lazzaro, anche lui in forza a Radio Globo. E siccome non si vive di sola musica, fosse anche funk d'eccellenza, Sale – Fish and Spirits presenta la sua nuova drink list e fa una bella sorpresa ai suoi ospiti: tutti i drink sono al prezzo speciale di 5 €.

Al timone artistico di "SALE... la Musica!" c'è infatti il dj producer romano Gabry Venus, uno che fa ballare il mondo a ritmo di house da tempo. Ad esempio, su Slam Radio, una delle realtà più importanti al mondo in ambito dance musica di qualità, è appena andato in onda un suo dj set perfetto per l'estate 2021 - è disponibile anche qui: bit.ly/GabryVenusSLAM -.

"SALE... la Musica!" nasce perché anche in questa strana estate è possibile mangiare pesce cucinato divinamente bene, ascoltare buona musica che proietti laddove non riusciamo a giungere fisicamente, degustare ottimi vini, cocktail ed innumerevoli proposte eno gastronomiche particolari dedicate a quei luoghi...

E' questo il concept di "SALE... la Musica!", una rassegna musicale e di gusto che dal 9 luglio al 15 agosto 2021, per sei intensi weekend, proporrà un sound "deep, groovy, sexy House"... Oltre a quello di Gabry Venus, ecco Georgia Mos, Riccardo Di Lazzaro, Efee, Elenoir, Lady M. Insomma: una Line Up di DJ eccezionali ma anche di bellissime ragazze! La musica, tuttavia, non sarà l'unica protagonista di questa rassegna. A deliziare i palati del pubblico, infatti, ci penserà anche la cucina di Sale – Fish and Spirits che, per le varie serate in programma, proporrà dei menù di degustazione a tema.

Tutto il calendario di "SALE... la Musica!" dal 17 luglio 2021

17-18 luglio - Mixology in Funk

23-24 luglio - Ostriche e champagne

31 luglio- Capodanno Mancato

1 agosto - The day after: chill bbq

6-7 agosto - Messico e Nuvole

14 agosto - I favolosi Anni '90

15 agosto - Ferragosto

SALE – FISH AND SPIRITS - Fiumicino

Via della Scafa 144 b/c/d - 00054 Roma - Info: 06.99781293 – www.saleweb.it

