Il nuovo singolo dell’artista sugli stores digitali e nelle radio.

“Io e te” è il nuovo singolo del poliedrico artista Daniele Marrone, sui principali stores digitali e nelle radio italiane in promozione nazionale. “Io e te” presenta un'ironica e orecchiabile storia di conquiste sociali, un’intima riflessione sulla superficialità e le false illusioni create dai social media. "Io e te" è un brano che si distingue per la sua melodia orecchiabile e il testo che riesce a catturare l'attenzione dell'ascoltatore sin dalle prime note. Daniele Marrone dimostra ancora una volta la sua abilità nel creare atmosfere accattivanti e coinvolgenti, unendo le sue doti di scrittore a quelle di cantautore.

“In Io e te racconto la storia di un ragazzo che, attraverso i social media, sogna di fare conquiste e si convince che tutte le donne possano cadere ai suoi piedi. Dalla comodità del divano di casa, si ritrova catapultato in un sogno in cui si immagina come un giovane Latin Lover, circondato da un gran numero di donne affascinanti. Ma si renderà subito conto che tutte quelle attenzioni erano rivolte a una persona che era esattamente dietro di lui.” Daniele Marrone

Storia dell’artista

Daniele Marrone nasce a Trani il 2 novembre del 1983. È un cantautore, scrittore e poeta pugliese con all’attivo tre pubblicazioni di libri. Ha collezionato successi crescenti con un’attività artistica versatile che unisce musica e poesia. A vent’anni inizia a studiare musica iscrivendosi ad un corso di chitarra presso un popolare maestro di musica della sua città. Nel frattempo, partecipa a diversi concorsi di poesia molti dei quali portati a termine con la vittoria finale. Nel 2008 pubblica il suo primo libro di poesie “L’evoluzione dei sensi” edito dalla Aletti Editore. Nel 2018 pubblica la sua seconda raccolta di poesie “Diecimila ali in un cassetto” per Lupi Editore. Nel 2021 pubblica con la Helios Edizioni la sua prima opera di narrativa “La mia prima volta”. Per quanto riguarda l’attività musicale nel 2015 intraprende un viaggio verso lo studio del canto con un noto cantautore andriese. Daniele Marrone pubblica il suo primo singolo “Bella Estate” su etichetta Radioattivo Music, Edizioni PA74 Music, anteprima del suo album di esordio! Daniele si affaccia alla musica con l’essenzialità vocale tipica dei classici cantautori, dove l’unico scopo è quello di raccontarsi e raccontare storie di vita! È da poco uscito il suo nuovo singolo “Io e te”.

