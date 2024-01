Radio Italia sarà a Sanremo, in occasione della 74ma edizione del Festival, in diretta contemporanea radio e video, dagli studi “Fuori Sanremo ING”, allestiti presso il Grand Hotel Londra, di Sanremo.

Dal 6 al 10 febbraio, dalle 14:00 alle 19:00, in diretta contemporanea radio e video, le interviste a tutti i partecipanti del Festival, ospiti e super ospiti, a cura dei conduttori Mauro Marino e Manola Moslehi, Marco Falivelli e Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi. On air anche Mario Volanti, con interviste, notizie e curiosità.

Dalle 14.00 alle 14.30, su Real Time, e in diretta contemporanea, su Radio Italia, Radio Italia Tv e radioitalia.it, la striscia quotidiana live “Real Time A Sanremo Con Radio Italia” condotto da Manola Moslehi e Mauro Marino.

Host social, di Radio Italia, l'irriverente content creator Cecilia Cantarano, della scuderia One Shot Agency. Cecilia sarà la protagonista di un format social creato, a quattro mani, con Radio Italia, che la vedrà interagire con i protagonisti della kermesse.

Ad inaugurare la settimana sanremese, domenica 4 febbraio, torna l’attesissimo party di Radio Italia, presso il Victory Morgana Bay di Sanremo: una grande festa, alla quale partecipano gli artisti in gara, ospiti speciali, giornalisti, creator e tanti amici. Al dj-set, si alterneranno i conduttori Paoletta e Mauro Marino.

In programma, al party inaugurale e al party finale del sabato notte, il tradizionale taglio della torta realizzata dal celebre Chef e Maitre Chocolatier Ernst Knam. A deliziare gli ospiti non mancheranno le raffinate prelibatezze della food blogger e volto televisivo Frau Knam, il perfetto accompagnamento durante tutta la settimana di attività.

Tutte le attività, dal “Fuori Sanremo ING”, vivranno anche sul sito radioitalia.it, dove sarà disponibile una sezione dedicata e sui profili Instagram, Tik Tok, Facebook e X dell’emittente.

Radio Italia dedica al Festival anche spazi pre-sanremesi: il “Sanremo Italiano”, due appuntamenti giornalieri, con le interviste di Daniela Cappelletti (in onda dal 22 gennaio) e, per 30esimo anno consecutivo, il “TotoSanremo” condotto da Mario Volanti (in onda dal 29 gennaio) riservato agli ascoltatori che possono giocare e provare ad indovinare il podio. In regalo, a tutti i partecipanti, che andranno in onda, la compilation ufficiale del Festival e chi indovinerà il podio, si aggiudicherà una Smart TV 55’’.

Radio Italia è la radio ufficiale della compilation di Sanremo 2024, prodotta da Sony Music Italy.

Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia: “I nostri primi 40 anni a Sanremo: un traguardo importante. Anche quest’anno, lo sforzo organizzativo, per seguire, al meglio, il Festival della Canzone Italiana sarà imponente: 2 settimane di allestimenti, presso il Grand Hotel Londra, che diventerà un vero e proprio studio radiotelevisivo. Oltre 100 persone impegnate nella produzione di quello che, per noi, è uno degli eventi più importanti dell’anno. Anche in questa occasione, cercheremo di far vivere, al meglio, ai nostri radio e video ascoltatori, tutto quello che succede nella settimana più importante della musica italiana. Avrò la fortuna e l’occasione di incontrare nuovi talenti e artisti, coi quali ho condiviso l’esperienza sanremese, in epoche anche meno recenti. Sarà, sicuramente, una settimana impegnativa, ma che so, per esperienza, finirà in un attimo e finirà anche quest’anno, probabilmente, verso le 4 del mattino, con l’arrivo, nei nostri studi, del vincitore, che taglierà la fantastica torta preparata dall’amico Ernst Knam. La cosa che mi fa più piacere, avendo già ascoltato tutti i brani, è che, nei prossimi mesi, avremo tanta bella musica italiana da trasmettere e da ascoltare”.

Alessandro Volanti, Direttore Marketing e Commerciale Radio Italia: “Questo è il nono anno in cui torniamo a Sanremo, con i nostri studi radio televisivi al Grand Hotel Londra. Ci aspettano tantissime attività insieme a tutti i concorrenti e agli ospiti del Festival e non potrei esserne più orgoglioso. Per questa edizione, del Fuori Sanremo, avremo come nuovo title partner ING Italia, che ringrazio, per aver creduto in noi. Ulteriore novità è la collaborazione con l’agenzia di talent One Shot, che vedrà Cecilia Cantarano come volto delle nostre attività social, insieme agli artisti. Ringrazio i tanti prestigiosi brand partner e media partner che ci supporteranno in questa avventura sanremese. Ringrazio Cid World Srl, per l’allestimento degli studi. Tengo a ringraziare anche le case discografiche e i manager degli artisti, per la costante cooperazione. Non vediamo l’ora di seguire il Festival, con tutta la nostra attenzione e di far vivere, al meglio, questo atteso appuntamento nazionale a tutti coloro che ci seguono, sempre, con grande affetto”.