Dopo la sosta forzata causa Covid, Valentino Rossi dopo essere risultato ancora positivo ad inizio settimana ha finalmente avuto il via libera per partecipare al gran premio di domenica, grazie agli ultimi due tamponi negativi.

Solo nel corso della giornata odierna, però, Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP) ha avuto conferma del test negativo e, pertanto, pur essendo già a Valencia non ha comunque avuto il tempo per disputare le prime due sessioni di libere.

Il campione pesarese scenderà in pista da sabato in FP3. Venerdì, la Yamaha ha dato la possibilità di esordire a Garrett Gerloff che ha potuto prendere confidenza con la M1 di Valentino Rossi.

Una curiosità. Se "ROSSI C'È", Guido Meda (il telecronista che ha coniato quel tormentone) no, perché anche lui è risultato positivo al Covid: farà comunque la telecronaca della gara, per Sky, da casa dove è in isolamento.